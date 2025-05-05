Demirören’de sürpriz ayrılık! Deneyimli isim sosyal medyadan duyurdu

Demirören Medya Grubu’nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı.

Milliyet gazetesinde uzun yıllardır görev yapan Gürkan Akgüneş, 23 yıllık medya kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Deneyimli isim veda mesajında Milliyet'teki pazar yazılarına devam edeceğini ve Gıda Bülteni ekibine daha fazla katkı sunacağını belirtti.

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Akgüneş’in veda mesajı şu şekilde:

"Bu kapıdan ilk girdiğimde ismi, DMC'ydi... Her katta bir gazete... Radikal, Posta, Finansal Forum ve Milliyet... Gazetelerin etkin olduğu zamanlar tabii... Tıkır tıkır klavye sesleri, her masa dolu, herkes harıl harıl çalışıyor...

Bu ritme katılabilmek ve sonrasında da ayak uydurabilmek, iletişim mezunu bir genç olarak benim için büyük bir heyecandı...

Sonra ilk imzalı haber, ilk manşet, yöneticilik, yazarlık...

Kişisel olarak ivme, son birkaç yıla kadar benim için hep yukarı yönlüydü...

Kitap, üniversitede ders, hatta bir çılgınlık yapıp TEDx konuşması... Hepsi zor ama öğretici deneyimlerdi...

Ama son birkaç yılda yelkendeki rüzgar, iyiden iyiye azalmaya başlamıştı...

Medyadaki değişim, gazetelerin itibar kaybı, maddi ve manevi sorunlar... Her geçen gün daha da belirginleşti...

Artık bu limandan demir alma zamanı gelmişti...

Özetle, 23 yıllık yolculuk bitti.

Şimdi yeni rüzgarlara yelken açma vakti...

Elveda Milliyet...

Not: Milliyet'teki pazar yazıları sürecek. Diğer yandan, kurucularından biri olduğum @gidabulteni ekibine daha fazla katkı yapma imkanım olacak. Artık daha çok içerik üretme, daha çok paylaşım yapma vakti. Tabii mail adresim de değişti. İlettiler için güncel adresim: gurkanak@gmail.com"

GÜRKAN AKGÜNEŞ KİMDİR?

1980 yılında İstanbul’da doğdu. İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2002 yılında Milliyet Gazetesi’nde muhabir olarak çalışmaya başladı. Gazetenin Haber Araştırma Servisi’nde kent ve çevre haberleri ile siyasal ve toplumsal haberlere imza attı. Hazırladığı ‘Organik Tarım’ yazı dizisiyle Türkiye Ziraatçılar Derneği’nin ‘Tarım Ödülü’ne layık görüldü. Halen gazetenin haber servisinde yönetici olarak çalışmakta, Milliyet Pazar’da da ‘Bak Yeşil Yeşil’ adlı köşede her hafta ekoloji yazıları yazmakta. ‘Organik Gerçeği’ adlı bir kitabı bulunan Gürkan Akgüneş, tarım ve gıdaya dair birçok söyleşi ve panelde konuşmacı olarak yer aldı. Akgüneş, aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin öğretim görevlisi kadrosunda bulunuyor.