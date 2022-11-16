﻿Demirtaş seçim öncesi cezaevinden çıkarılır mı?

İstanbul'un göbeğindeki İstiklal Caddesi'ndeki 6 vatandaşımızın çocukları ile şehit edildiği saldırı sonrasında Erdoğan dedi ki;

-"Terör kokusu var…"

İdlib'de Suriyeli sığınmacılar için yapılan evlerin açılışını yapan ve saldırı sonrası İstanbul'a gelen İçişleri Bakanı o kokunun kaynağını şöyle açıkladı:

-"PYD'yi orada kim besliyorsa, PKK'ya kim iç istihbarat sağlıyorsa fail odur…"

Yakalanan bombacı terörist Suriyelinin nereden geldiğini Soylu şöyle açıkladı:

-"Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var…"

Peki, Türkiye'nin yasa dışı geçişleri önlemek için Suriye-Türkiye sınırına inşa ettiği duvarın uzunluğu ne kadar?

-837 kilometre…

Hani tek bir kişi kaçak geçemeyecekti?

Mersin Mezitli saldırısını yapan teröristler paramotor ile sınırı aşmışlardı…

-Beyoğlu bombacısı sınırı nasıl kaçak geçmiş?

Duvarı aşarak gelişi belli değil de kaçarak gideceği yeri Soylu açıkladı:

-"Yunanistan…"

Teröristlerin ayakkabı numaralarını bilen Soylu nereden gelip nereye gideceklerini dahi biliyor ama yıllardır bu Suriyelilerin ellerini kollarını sallayarak girip çıktıklarına dair eleştirilere de kulak tıkıyor.

İngiltere'nin çok okunan gazetelerinden Daily Mirror, Beyoğlu'nu kana bulayan Suriyeli bombacı Albashir'in gözaltına alınırken üzerinde olan kapüşonlu, mor ve üzerinde "New York" yazan kıyafetine dikkat çekti.

Gazete yaka paça gözaltına alınan Albashir'in üzerindeki kıyafetin bir benzerini 2005'te Londra'yı kana bulamaya çalışan El-Kaideli terörist Remzi Muhammed'in de aynı tişörtü giydiğini belirledi.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise saldırgan ile ilgili açıklamasında dedi ki;

-"İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarıyla benim edindiğim bilgiler farklı…"

İngiliz gazetenin El Kaide iması ile Özdağ'ın imaları çok ilginç değil mi?

Değerli okurlarım,

İstiklal Caddesi'nde hain Suriyelinin patlattığı bomba ile 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Yaralılar iyileşmeden, şehit vatandaşların kanı kurumadan Emine ve Recep Erdoğan çifti ziyaretlerini ertelemeden Endonezya'ya gittiler ve dans gösterileri ile böyle karşılandılar:

Utanç tablosu işte budur…

Bu görüntü sizi hiç rahatsız etmedi mi?

Vicdanlarınız sızlamadı mı?

Uçaktan inmeden bu töreni neden iptal ettirmedin Erdoğan?

Milletin acısına ortak olmayı bile artık düşünemiyorsunuz…

Değerli okurlarım,

Bu yılın Ocak ayında Abdullah Öcalan ile Selahattin Demirtaş arasında "hesaplaşma" olduğunu iddia eden AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki;

-"Edirne'deki, en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her yer şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi içlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar…"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP iktidarının İmralı ile görüştüğünü sık sık vurguluyor.

Peki, Erdoğan'ın hedefi nedir?

İmralı canisi Öcalan ile Kandil üzerinden Kürt oylarını AKP'ye devşirmeyi hedefliyordu.

Erdoğan, Kürt oylarının banisi olarak Öcalan ve Kandil'i görüyor.

Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu oyunu şu sözleriyle bozdu:

-"Kürt sorununun çözüm yeri de Meclis'tir. Parlamentoyu çözüm yeri olarak gösterirken sadece HDP'ye çağrı yapmış olmuyorum. Bütün partilere çağrı yapıyorum. Bu sorunu Meclis'te hep birlikte, konuşarak, görüşerek çözebiliriz, çözmeliyiz."

Selahattin Demirtaş da HDP de bu çağrıya olumlu yanıt verdi.

Peki, Kürt oylarını etkilemekte;

-Öcalan ve Kandil mi etkili?

-Demirtaş ve HDP mi etkili?

Demirtaş, cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde cezaevinden alınıp, özel jetle Diyarbakır'a götürülüp babası ve annesi ile görüştürüldü.

Bu izni Türkiye Cumhuriyeti Devletinde kim verebilir?

-Recep Tayyip Erdoğan…

Amaç nedir?

-AKP ile HDP'nin iş birliğinin yolunu açmak,

Bu durumda Devlet Bahçeli'ye ne düşer?

-Susmak, eleştirmemek, desteklemek…

11 Kasım gece yarısı Demirtaş cezaevinden alınıp özel uçakla babasına götürülüyor,

13 Kasım günü İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı yaşanıyor…

Kandil'le yollarını ayıran Selahattin Demirtaş'ın, Erdoğan tarafından muhatap alınmasına bu bombalama olayı bir tepki mi?

Erdoğan'a Kandil'den gelen şu mesaj mı var?

-"Sadece İmralı'yı ve bizi muhatap alacaksın…"

Aslında Soylu ile Erdoğan'ın PKK karşısındaki tavırları da çok farklı.

Dolayısıyla AKP milletvekillerinin görüşleri de farklı.

Biliyor ve görüyorum ki;

-Öcalan üzerinden Kandil'deki PKK'lılar ile iletişim dolayısıyla AKP içinde büyük rahatsızlığı olan önemli sayıda milletvekili var.

Soylu'nun sözleri ve tavrı Erdoğan'a yanlış yolda olduğunu her yönüyle ima ettiriyor

Soylu Amerika'yı eleştiriyor ama Erdoğan neden eleştirmiyor?

Kandil, Öcalan ve PKK siyaseti arkasında Amerika yok mu? Var…

Anlaşılan o ki siyaset üretmede;

-Soylu artık Erdoğan'ı takmıyor…

Cumhur İttifakı'nın oy kaybını önlemek için Erdoğan bakalım siyaseten hangi adımları atacak…

Örneğin;

-Demirtaş seçim öncesi cezaevinden çıkarılır mı?