﻿Demirtaş terörü böyle kınamış!

PKK, Mersin-Mezitli'de, polisevine saldırdı. Kahraman polisimiz Sedat Gezer, canını ortaya koydu; PKK'lılar hedeflerine ulaşamadı.

İzmir'de de beş yıl önce Fethi Sekin polisimiz adliyeye girmek isteyen PKK'lıları canı pahasına engellemişti. Kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

R. T. Erdoğan, her fırsatta CHP ile HDP'yi yakınlaştırıyor ama kendisi iktidara geldiğinde, şehit cenazelerine gitmediği gibi, bahsedilmesinden de hoşlanmazdı.

Geçmişte Ak Partililer hangi şehit cenazesine gittiler-gitmediler diye çetele tuttum, kaç defe çeteleyi hatırlattım. (Çetele meselesine sonra geleceğim.)

Çözüm dedikleri çözülme dönemine hiç girmeyelim. PKK militanları hendeklere gömülürken verilen bine yakın şehidimizin vebali Ak Parti yönetiminin üstündedir. Hele Abdullah Öcalan'a sevgilerini selâmlarını gönderenlerini burada sıralasam, Kandil'e yol olur.

Selahattin Demirtaş'a gelelim...

Mezitli'deki saldırıyı kınamış. Tivitini okuyalım:

"Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim."

İnce ayarlı tivit...

Birileri, Selahattin'i, PKK/HDP içinde farklı bir ses gibi takdim etmek istiyorlar.

Selahattin, şu an hapiste... Ne söylese kuşkuyla karşılanır.

Dört duvar arasından kurtulmak için manevra yapmadığını kimse söyleyemez.

Abisi dağa çıktı. Annesine: "Git HDP binası önünde, abimin dönmesi için nöbet tut." diyebilecek mi?

Selahattin'in kınaması üzerinde duralım:

1 - "Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır." diyor.

Saldıran kim? Siyasetçiler mi?! PKK'yı yüreğinde barındıran HDP'yi kastetmeyeceğine göre, hedefinde iktidar partisi var. Saldıranlar PKK'lılar olduğu delilli ispatlı ortaya konduğu hâlde oralı değil.

2 - "Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız." diyor.

Yine hedefinde PKK ile mücadele edenler var.

Neden "Kandil de İmralı da bir neticeye varamaz. PKK silahı bırakmalı. 38 yıldır ne elde edildi? Canlar gitti. Memleket zarar gördü, kardeş kardeşe şüpheyle bakar oldu. ABD'nin açık desteği sizi uyandırmalı... PKK'nın eski siyasî kanat başkanı olarak, tecrübemle sesleniyorum." Diyemiyor?

Bazı yayın organları bile bile Selahattin'i temize çıkarmaya kalkışıyorlar. Bu sözleriyle maksadı, PKK'nın saldırısına karşı değil; fırsattan istifade, devletin bölücülerle mücadelesine çelme atmaktır.

Önce düşünmeli... ABD niye PKK'yı destekliyor? Hadi ABD Türkiye'ye girdi, sizin istediklerinizi verdi, öyle kalacak mı zannediyorsunuz? Kukla olacaksınız. Beri tarafta bütün halk millî mücadele başlatacak, var gücüyle ABD'nin itleriyle mücadele edecek. Huzur mu bulacaksınız?!

HDP/PKK'nın eş başı Pervin Buldan da Yunanistan'la savaşın eşeğine gelmişiz, Yunanistan'a, dolayısıyla ABD'ye toz kondurmuyor: "Yunanistan'ı tehdit edenler bilsinler ki; Türkiye halkları, Kürtler ve Türkiye'de yaşayan bütün insanlar sizin savaş sarmalınıza asla izin vermeyecek."

Bu sözlerin altında yatan şu: Yunanistan'la savaş çıkarsa, biz HDP/PKK yönetimi olarak Yunanistan'ın/ABD'nin yanındayız.

AYM üyeleri! Siz daha HDP'nin ıcığını cıcığını inceleyin!