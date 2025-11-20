Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Demirtaş’a yaptığı ziyaret sonrası katıldığı bir YouTube kanalında Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Arınç, Demirtaş'ın kendisine bundan sonrası için siyaset yapmayı düşünmediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini iddia etmişti.

Açıklamaların gündem olmasının ardından Demirtaş ise Arınç’ın sözlerine yanıt olarak ‘Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum’ demişti.

ARINÇ’TAN DEMİRTAŞ’A YANIT

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş'ın kendisine atfedilen sözlerle ilgili çıkışına yanıt verdi. Arınç, söylediği sözlerin ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ olmadığını belirterek söylediği sözlerin doğruluğunun arkasında olduğunu ifade etti.

Sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Arınç şunları söyledi,

‘Sayın Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmem akabinde görüşmemiz üzerine izlenimlerimi ve bazı anekdotları kamuoyu ile samimi bir şekilde paylaştım. Çok net bir şekilde söylemek isterim ki aktardığım hiçbir cümlede ‘çarpıtma’ ya da ‘uydurma’ yoktur. İfadelerin doğruluğunun da arkasındayım. Kaldı ki görüşmemizin içeriğinin gizli kalması gerektiği noktasında aramızda ne görüşme esnasında ne de sonrasında herhangi konuşma geçmemiştir. Bugün açıklamasında kullandığı ‘çarpıtma’ ve ‘uydurma’ ifadelerini kabul etmem mümkün değil. 50 yıla yaklaşan siyasi hayatımda böyle bir şey vaki değildir; buna halel gelmesine müsaade edemem.

'DEMİRTAŞ'IN YAPTIĞI AÇIKLAMANIN NEDENİNİ ANLAYACAK KADAR SİYASİ TECRÜBEM VAR'

Bugün yaptığı açıklamanın nedenini ve hangi kesimler tarafından rahatsızlık duyularak bu açıklamanın gerekliliğine ikna edilebildiğini anlayacak kadar siyasi tecrübem var. Onlar için çok üzgünüm…

Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerimi bugüne kadar siyasi atmosferden bağımsız olarak bir hukukçu gözüyle her daim ifade ettim. Sayın Demirtaş’ın içerisinde bulunduğu şartları çok iyi anlıyorum; bu yüzden de zaten ziyaretine gittim. Bir insanın ömründen bu şekilde 9 yılın alınmış olmasını bir türlü anlayamıyorum. Sayın Demirtaş da farkına varmalı ki bugün biçare iyi niyetliler ile maksatlı kötülerin arasında kalmış bulunuyoruz. Kendisinin içinde bulunduğu şartlardan kurtulması için iyilerin biraz daha güçlü olması lazım. Vicdanın, adaletin ve merhametin bugün çok daha konuşulur olması ve kalplerde yer etmesi lazım. Kin ve intikam duygularının atılıp onun yerine insanı, insan olarak kabul etmek, kul hakkını düşünmek ve ahirette hesap vermeyi akla getirmek lazım. Ben bunun için çalışıyorum.

Ben Sayın Demirtaş’a bugün kamuoyu ile paylaştığı fikirlerinden dolayı kızmıyorum ancak kırıldığımı da ifade etmek isterim. Kendisinin tutukluluğu hakkındaki düşüncelerim hala aynıdır. İnşallah en yakın zamanda ailesine ve sevdiklerine kavuşur.’

NE OLMUŞTU?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Edirne'de tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişti.

Açıklamaların gündem olmasının ardından Demirtaş ise son günlerde hakkında yayılan iddialara yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, bazı açıklamaların kendi ağzından çıkmış gibi servis edilmesini ise sert bir dille eleştirmişti.

Demirtaş, kendisine atfedilen sözlere ilişkin şu ifadeleri paylaşmıştı,

'Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur. Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek istiyorum; çünkü bu çarpıtma ve suistimaller önlemenin başka yolu kalmadı.'