Eski TBMM Başkanı ve AKP’li siyasetçi Bülent Arınç, 11 Kasım'da gerçekleştirdiği ziyaretleri dün konuk olduğu Lider Haber yayınında anlattı. Hem Selahattin Demirtaş hem de Osman Kavala ile bir saatten fazla görüştüğünü ve sohbet ettiğini belirten Arınç, gözlemlerini paylaştı. Kavala'yı "çok medeni, güzel bir insan" olarak tanımlayan Arınç, "Demirtaş’ı biraz zayıflamış gördüm" dedi.

‘ONLAR SABRI BİLİYORLAR’

Arınç'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

“Ben hukukçuyum, başka meslekleri bilmem. 25 senedir hukuku konuşmaya çalıştım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti demokrat, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Cezaevlerinde bazı koğuşlarda 70 kişi var. Nöbetleşe uyuyanlar var. Bütün bunları gördükten sonra her önüne geleni tutuklama, doğru bir iş değil. Evinde hapsedebilirsiniz, imza alabilirsiniz.

Demirtaş’ı vekilliğinden tanıyorum. Benimle bir iki konu için teması oldu daha önce. Dokuz yıldır içeride. Kavala da çok medeni, güzel bir insan. İkisiyle de bir saatten fazla görüştüm, muhabbet ettik. Göz önünde tutmamız gereken AİHM ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları. Kimle ilgili olursa olsun

İkisi de iyi. Demirtaş’ı biraz zayıflamış gördüm, diğerini (Kavala’yı) ilk kez gördüm. Onlar sabrı biliyorlar. Evlerinde ziyaret etmek nasip olmadı. Sanıyorum ki önümüzdeki günlerde bu tahliyeler olacak. Hatta ‘Eşim (Başak Demirtaş) dört gün tahliye bekliyor’ dedi Selahattin bey ama ‘Artık sen git’ demiş.”

İKİSİNİ DE ÖVDÜ

“İkisinde de kimseye karşı kin, nefret yok. Asıl buna hayret ettim. Aynı şeye ben maruz kalsam, bir çıksam bana bunu yapanları falan. Normal insan bunu düşünür.

Demirtaş dokuz yılını vermiş. Kobani olayları sırasında 37 canımızı kaybetti ama bu iddiadan dolayı hepsinin beraatine karar verdi. Demirtaş’ın statüsü şu an tutuklu. Osman Kavala hakkında kesinleşmiş hükmü var. İkisi hakkında AİHM’in esastan tahliye kararı var. Biz buna uyacağız.

İkisine de sabır tavsiye ettim. Onlar da bana tavsiye etti. İkisi çok kıymetli insan. Ülkenin varlığını, bütünlüğünü düşünüyorlar. Ülkenin tekrar kucaklaşmasını istiyorlar. Bize düşen neyse yapacağız diyorlar. Eski sivri dillerini özellikle Demirtaş açısından… ‘Biz arkadaşlarımız bu ülkenin dirliği ve birliği için çalışacağız, bunu herkes bizden beklesin’ diyor.”