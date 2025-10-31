MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Öcalan Meclis'e gelsin örgütünü kapattığını açıklasın, umut hakkından faydalansın" sözleri üzerine başlayan 2.PKK açılım süreci komisyondaki faaliyetler devam ediyor.

Terör örgütü PKK feshini duyurmuş ve Türkiye’deki tüm faaliyetlerini geri çektiğini açıklamıştı. Sürece ilişkin tüm gelişmeler yakından takip edilme sürdürülüyor.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş T24'te yayımlanan köşe yazısında, süreçte 'Keşke bunlar yapılsaydı' dediği önerilerini açıkladı.

"ANITKABİR’E GİTSELERDİ"

Demirtaş yazısında, 'Liderler ve komisyon üyeleri; Adnan Menderes’in, Alparslan Türkeş’in, Orhan Doğan’ın ve Mehmet Sincar’ın mezarlarını ziyaret edip oradan Anıtkabir’e gitselerdi' sözlerini kullandı.

İmralı'ya gidip gitmemenin bir krize dönüşmeyeceğini dile getiren Demirtaş, yazısında CHP'nin hedef alınması ile de ayrışmanın derinleştiğini yazdı.