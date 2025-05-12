Demirtaş'tan fesih açıklaması: Hayırlı olsun

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Demirtaş'tan fesih açıklaması: Hayırlı olsun

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, terör örgütü PKK'nın fesih kararına ilişkin açıklama yaparak "Hayırlı olsun" dedi.

DEM Parti, İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'nın fesih kararının ardından yaptığı açıklamayı paylaştı.

Demirtaş'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Herkese selam ve sevgilerimi iletirim.

Sırrı Bey’in acısı ve hatırasıyla beraber barış için atılan adımların umudunu bir arada yaşıyoruz.

PKK’nin kongre sonuçları vesilesiyle, bu kararı alan PKK yönetimine, emeği geçen başta Öcalan olmak üzere Sn. Cumhurbaşkanına, Sn. Bahçeli’ye, Sn. Özel’e ve DEM Parti yönetimine, tüm siyasi parti genel başkanlarına, özellikle de Sn. Ahmet Türk’e ve Sn. Pervin Buldan’a teşekkür ediyoruz. Bu tarihî adımı Sırrı Bey’in hatırası doğrultusunda atılmış büyük bir adım olarak coşkuyla karşılıyoruz.

Artık huzurun, refahın, demokrasinin, özgürlüklerin hayata geçmesi, Türkiye’nin her açıdan büyümesi için el birliğiyle, samimiyetle çalışma zamanıdır. Hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Bahçeli'den feshi açıklamasıBahçeli'den feshi açıklaması

İktidarın açıklamaları DEM Parti'yi mutlu etti: 'AKP'lilerin değerlenmelerinden memnunuz'İktidarın açıklamaları DEM Parti'yi mutlu etti: 'AKP'lilerin değerlenmelerinden memnunuz'

Son Haberler
Akaryakıta cep yakan çifte zam! Petrol uçuşa geçti...
Akaryakıta cep yakan çifte zam! Petrol uçuşa geçti...
Saadet Partisi Lideri Arıkan’dan Anahtar Parti Lideri Ağıralioğlu’na anlamlı ziyaret
Saadet Partisi Lideri Arıkan’dan Anahtar Parti Lideri Ağıralioğlu’na anlamlı ziyaret
TKP'den fesih açıklaması! "AKP'nin 23 yıllık politikalarında yeni bir evre"
TKP'den fesih açıklaması! "AKP'nin 23 yıllık politikalarında yeni bir evre"
Büyükşehir minikleri sanat ve doğayla buluşturdu
Büyükşehir minikleri sanat ve doğayla buluşturdu
Balık Ayhan günlerdir yoğun bakımdaydı: Kızı ‘acil’ diyerek paylaştı
Balık Ayhan günlerdir yoğun bakımdaydı: Kızı ‘acil’ diyerek paylaştı