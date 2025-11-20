Tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yazdığı yazıda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

‘ÖCALAN’IN ROLÜ BAŞKA BENİM ROLÜM BAŞKA…’

Terörist Öcalan ile kendisinin rollerinin başka olduğunu belirten Demirtaş, ‘İmralı ile Edirne koşullarında bu misyonu sağlıklı bir şekilde tamamlama imkanımız yoktur. Bu da bir gerçektir; dayatma, pazarlık veya koşul değildir. Umarım Meclis Komisyonu İmralı’ya gider ve ne demek istediğimi yerinde görür, gözlemler, ilk ağızdan tüm gerçekleri dinler’ sözlerini sarf etti.

‘UMARIM KOMİSYON İMRALI’YA GİDER’

Demirtaş, yazdığı yazıda şunları söyledi,

‘Sayın Öcalan’ın rolü, misyonu ve tarihi sorumluluğu son derece önemlidir ve bunları ancak kendisi yerine getirebilir, ben dahil bir başkası değil. Benim demokratik siyasetteki rolüm ve misyonum da barış çabalarını destekleyecek ve tamamlayacak niteliktedir. Bunu da benim dışımda ve benim adıma kimsenin yerine getirme şansı yoktur.

Bununla birlikte, İmralı ile Edirne koşullarında bu misyonu sağlıklı bir şekilde tamamlama imkanımız yoktur. Bu da bir gerçektir; dayatma, pazarlık veya koşul değildir. Umarım Meclis Komisyonu İmralı’ya gider ve ne demek istediğimi yerinde görür, gözlemler, ilk ağızdan tüm gerçekleri dinler.’