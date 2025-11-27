MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan sürecin Meclis ayağında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı ziyareti gerçekleştirdi.

AKP'li Hüseyin Yaynman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Parti'li Gülistan Koçyiğit Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya giderken Meclis'te grubu bulunan CHP ile Yeni Yol, İmralı'ya gitmedi.

KORUCULUK SİSTEMİNİN KADEMELİ OLARAK KALDIRILMASI MASADA

TBMM Başkanlığı, İmralı ziyareti sonrası partilerden cumaya kadar önerilerini göndermesini talep etmişti. Komisyonun nihai raporuna yansıyacak öneriler AKP grubunda masaya yatırıldı.

Türkiye Gazetesi'nden Esma Altın'ın haberine göre toplantıda kendini fesheden örgütle ilgili çerçeve bir yasa çıkarılması, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki statülerinin tanımlanması, İnfaz Yasası’nda değişiklik yapılması ve koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılması gibi teklifler ele alındı.

ERDOĞAN İDDİALARI YALANLAMIŞTI

Koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılmasının masada olması ise dikkat çekti. DEM Parti korucuların kaldırılmasını sürekli olarak dile getiriyor. Geçtiğimiz aylarda da DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, korucular için 'çoban olsunlar' ifadelerini kullanmıştı. MSB ise sosyal medya hesabından sert tepki göstererek, “Güvenlik Korucularımızı hedef alan açıklamalar, milletimizin engin feraseti ile birlik ve dayanışma ruhu karşısında beyhude bir çaba olmaktan öteye geçemeyecektir” demişti.

Erdoğan’da Eylül ayında katıldığı bir programda “Muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak” iddialarına yanıt vererek, “Diğer taraftan muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyorlar. Muhtarlıkların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir.” dedi.

KORUCU RAKAMLARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

1985’ten Mart 2009'a kadar ise 123 bin 476 kişi geçici köy korucusu görev yapmıştı. Şu anda bu rakam ise İçişleri Bakanlığı verilerine göre; 48 bin 365 kişi oldu. Ancak genel olarak 50 bini aşan bir güvenlik koruyucusu olduğunu Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı katıldığı bir röportajda dile getirdi. 2’nci açılım süreciyle beraber koruyucu sayısındaki ciddi düşüş ise ortaya çıkıyor. 1994 yılından 21 Aralık 2017 tarihine kadar teröristler tarafından bin 440 güvenlik korucusu şehit edildi.

2014 yılında yürütülen ilk çözüm sürecinde Anadolu Köy Korucuları Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, 9 korucunun öldürüldüğünü, PKK'nın 100 kişilik liste yaptığını söylemişti. Korucuların şehir merkezlerinde infaz edildiğini söyleyen Sözen, "Çözüm süreci tek taraflı yürütülmesin" demişti.