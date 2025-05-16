DEM'li Bakırhan skandal sözlerle hedef almıştı! İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken 'korucu' paylaşımı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK’nın silah bıraktığını ifade ederek Doğu ve Güneydoğu’da görev yapan koruculara gerek kalmadığını savunmuştu.

Bakırhan, açıklamasında, "Korucuları işsiz bırakmayacağız inşallah.” ifadelerini kullanan Bakırhan, “Elindeki silahı al, ver sopayı, köyde hayvan baksın. Daha onurlu bir görevdir" ifadelerini kullanmıştı.

Bakırhan'ın skandal sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "40 yıldır terör karşısında yılmadan duran güvenlik korucularımız, şanlı bayrağımızın gölgesinde ömürlerini vatanlarına adadı.

Şehitlerimizi rahmetle, kahramanlarımızı hürmetle anıyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerlediğimiz, kardeşliğimizi daha da büyüttüğümüz bu tarihi günlerde güvenlik korucularımızın 40'ıncı yılını tebrik ediyoruz" denildi.