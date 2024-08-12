DEM'li belediyeden küstah talep: Türk Bayraklarını indirin hizmet edelim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
DEM'li belediyeden küstah talep: Türk Bayraklarını indirin hizmet edelim

DEM Partili Van Belediyesi, Kırgız Türkü vatandaşın işlettiği Türk konseptli işletmeye aylardır hizmet vermiyor.

DEM'li Van Belediyesi, Kırgız Türkü vatandaşın işlettiği Türk konseptli işletmeye aylardır hizmet vermiyor.

İşletmenin sahibi Kanatbek Aytaç, belediye seçimlerinden bu yana 5 ayı aşkın bir süredir DEM Partili Van Belediyesi'nden hiçbir hizmet alamadıklarını söyledi.

"BAYRAKLARI İNDİRİN HİZMET EDELİM"

Aytaç, diğer işletmelere hizmet veren belediye çalışanının "Bayrakları indirin, biz gelip oraya hizmet edelim" dediğini ifade etti.

Yetkililere çağrıda bulunan Kırgız Türkü Aytaç, "Kimse kusura bakmasın, benim kellem iner bu bayraklar inmez!" ifadelerini kullandı.

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