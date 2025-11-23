MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin heveskârlığı ve aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın utangaç onayıyla başlatılan “2.açılım” süreci hem siyasette hem medyada ilginç tablolara yol açıyor.

TBMM bünyesinde kurulan süreç komisyonunda vekillerin İmralı’ya giderek PKK'nın kurucusu Öcalan ile görüşmesi oylamasında hayır oyu kullanan CHP, sadece iktidar bloğunun değil DEM Parti’nin de hışmına uğruyor. Ancak süreç ‘hassasiyeti’nden olsa gerek, bu saldırıların hepsi kamuoyuna duyurulmuyor. Nasıl mı?

SÜREÇ SANSÜRÜ

CHP'nin İmralı'ya katılmama kararını eleştiren DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları dün Diyarbakır’da yaptığı konuşmada sınırı aşarak, Cumhuriyet'in kurucularını hedef aldı. Hatimoğulları, "Yine üzülerek ifade ediyoruz ki 100 yıllık inkarcı ve imha siyasetinin yarattığı kodlar yeniden ve yeniden diriliyor" ifadelerini kullandı. Hatimoğulları’nın Erdoğan ve Bahçeli’ye övgü, CHP’ye ise yergiyle devam eden konuşması, halkın vergileriyle faaliyet gösteren Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok medya kuruluşunca takip edildi. Gelgelelim yine A.A başta olmak üzere neredeyse hiçbir yerde Hatimoğulları’nın Cumhuriyet’e saldırdığı cümleler haberleştirilmedi.

OKURUN İLGİSİ EN İYİ CEVAP

Sadece Yeniçağ, bu konuşmayı “DEM, Cumhuriyet’in kurucularını hedef aldı!” başlığıyla manşetine taşıdı. Okurun bu habere hem sitemizde hem sosyal medyada gösterdiği ilgi ise süreç sansürcülerine verilebilecek en iyi cevabı verdi.