DEM’li, Hizbullahlı yeni anayasa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum yeni Anayasa dizayn ediyorlar.

Yapıcıoğlu 4. madde için diyor ki;

-“Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim. Anayasanın 4’üncü maddesine karşıyız, tamam mı? Anladınız mı? 4’üncü madde olmasın. 4’üncü madde gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca diyor ki;

-“Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili bizim açımızdan herhangi bir tartışma yoktur. Özellikle Cumhur İttifakı'nın böyle bir sıkıntısı, böyle bir derdi de yoktur."

Anlaşılan o ki Erdoğan, Yapıcıoğlu’nun, “Ahmağa anlatır gibi tek tek söyledim” açıklamasını izlememiş.

Peki, Erdoğan’ın avukatları neden Yapıcıoğlu’na dava açmadı, açmıyor?

Kurtulmuş 3. madde için diyor ki;

-"Anayasada yer alan 'Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür' tabiri değiştirilmelidir. 'Devletin ülkesi, milleti’ olmaz."

Kurtulmuş 26 Eylül 2023’te kahvaltılı basın toplantısında Yasama, Yürütme ve Yargı yani güçler ayrımı soruma şu yanıtı vermişti:

-Güçler ayrılığı, güç birliği olmalı…”

Bu sözlerini yazdım ya o günden bugüne artık basın toplantılarına davet edilmiyorum Yeniçağ Ankara Temsilcisi olarak.

Doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar.

Uçum, Anayasa’nın başlangıcında 2 kez olan ve 5, 6, 7, 9, 81, 103 ile 104’üncü maddelerinde 9 kez yer alan “Türk Milleti” tanımlanmasına televizyon programında şöyle dedi.

-“Türkiye halkı…”

DEM Meclis Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit diyor ki;

-“Kürt sorununu çözmeye odaklı, eşit yurttaşlık tanımının yapıldığı, güçlendirilmiş yerel yönetimi savunan çoğulcu ve özgürlükçü bir anayasa yapılması artık çok acil bir ihtiyaç.”

Devlet Bahçeli DEM’lilerin elini sıktı ya şöyle düşünüldü:

“Bayram değil, seyran değil, eniştem beni niye öptü?”

Bahçeli el sıkışma gerekçesini şöyle açıkladı:

-“Ellerini sıkmam bu çağrıya dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici, Türkiye partisi olmanın işareti olarak görülmedir.”

Erdoğan bu açıklamadan çok memnun olduğunu da açıkladı.

Bu yaşananlar tıpkı 16 Nisan halk oylaması öncesi Tek Adam Rejimi için yapılan algı operasyonları gibi.

Erdoğan ve Bahçeli’nin DEM’lilere el uzatmaları boşuna değil.

Yeni Anayasa’yı birlikte yapıp Meclis’te halk oylaması için gerekli 360 barajını aşmak istiyorlar.

CHP ve İYİ Parti kapıyı kapattığı için DEM’leniyorlar.

AKP’nin 266, DEM’in 57, MHP’nin 50, HÜDA PAR’ın 4, DSP’nin 1 milletvekili var.

Toplam 378 oy oluyor.

Sonuç; DEM’li, Hizbullahlı yeni anayasa.