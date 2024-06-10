DEM'li milletvekilinin oğlundan silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: İHA
DEM'li milletvekilinin oğlundan silahlı saldırı

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Ankara'da tabanca ile adam yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Polisin arama başlattığı Cenk Sakık, bir süre sonra suç aleti tabanca ile birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Cenk Sakık'ın savcılıktaki işlemeleri devam ediyor.

Olay, sabaha karşı 04.00 sularında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde gerçekleşti. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla olay yerinden firar etti.

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Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kurşunların isabet ettiği Murat Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için peşine düştü.

Cenk Sakık ise öğle saatlerinde saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte polis merkezine gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Cenk Sakık, adliyeye sevk edildi. Cenk Sakık'ın adliyedeki sorgu işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Cenk Sakık'ın yaraladığı Murat Köylü'nün ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

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