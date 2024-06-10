DEM'li milletvekilinin oğlundan silahlı saldırı

Cenk Sakık'ın savcılıktaki işlemeleri devam ediyor.

Olay, sabaha karşı 04.00 sularında Çankaya ilçesi Ayrancı Mahallesi Hoşdere Caddesi'nde gerçekleşti. Sırrı Sakık'ın oğlu Cenk Sakık, Murat Köylü'yü tabanca ile yaraladıktan sonra araçla olay yerinden firar etti.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kurşunların isabet ettiği Murat Köylü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan Cenk Sakık'ı yakalamak için peşine düştü.

Cenk Sakık ise öğle saatlerinde saldırıda kullandığı tabanca ile birlikte polis merkezine gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Cenk Sakık, adliyeye sevk edildi. Cenk Sakık'ın adliyedeki sorgu işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Cenk Sakık'ın yaraladığı Murat Köylü'nün ise hastanedeki tedavisine devam ediliyor.