DEM'li Sırrı Süreyya Önder film üzerinden 'Cumhuriyet rejimi'ni hedef aldı

DEM Partili Önder, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulurken 'Allah'ı her alandan silip kendisini Allah'la eşitlediğini iddia etti. Ayrıca Önder bu durumla İslam Hukuku'na göre "devletin haddini aştığı" yorumunda da bulundu.

'Şalvar daha rahat' diyen Bilal Erdoğan gündeme oturdu

İmralı DEM Parti görüşmesi ne zaman? Sezai Temelli'den açıklama

T24’te kaleme aldığı yazısında Önder, Cumhuriyet rejimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Benim yandığım şudur: Bu ülkenin yenisi kurulurken şöyle olmuş: Allah, her alandan haşa silinirken, devlet kendisini Allah’ın yerine koymuş ve kendisine karşı işlenen suçlar için kendisini Allah ile bir tutup had çizmiştir. İşte bu çizgi, yani devletin çizgisi, İslam hukukundakinin aksine, önceden görülebilir, bilinebilir bir şey değildir. İşte kendi haddini bilemeyen devletimizin, haddini/çizgisini aştığını fark etmenin tek yolu da haddi aşmaktır. Aşmadan önce çizilmiş somut hiçbir uyarı ya da tarif yoktur. Bir şey yapıp aşarsınız ve aştığınızı devlet size bir daha asla unutamayacağınız bir şekilde hatırlatır.

Meclis'te ilginç diyalog! Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı Soylu'yu kahkahaya boğdu

TBMM Genel Kurulu Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı

Ermeni diyecekseniz mezalimini, Kürt diyecekseniz bölücülüğünü, Yunan diyecekseniz k.hpeliğini, Arap diyecekseniz arkamızdan vurmuşluğunu anlatabilirsiniz ancak. Bu tarifin içine girmeyen her şey ‘Had’din konusudur. İşte Yazı Tura filmi bu haddi aşmış ve bedeli Uğur Yücel’e yıllarca görünür görünmez yollarla ödetilmiştir. İstanbul abisi dediysek boşuna demedik. Korktuğundan değil ama çelebiliğinden bir gün kimsenin başına kakınç etmemiştir.

DAHA ÖNCE DE CUMHURİYET HAKKINDA SKANDAL İFADELER KULLANMIŞTI

Önder, yıllar önce katıldığı bir televizyon programında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilişkin şu skandal ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhuriyet ne? Sonuçta bir insan icadı. Lazımsa kullanırız. Lazım değilse daha iyisi neyse onu kullanırız. Cumhuriyet ne? İlan edildiği gün şartlarıyla zorunluluklar ve imkanların buluştuğu noktanın adıdır cumhuriyet... Şimdi zorunluluklar... Burası çok önemli! O günün zorunlulukları ve imkanlar zemininde oluşturulmuş bileşkenin adıdır cumhuriyet... Bugünkü temel yanılgı bu toprakların çok duçar olduğu bir şey, zorunluluklarımızı iman haline getirmek. Birincisi bu. Zorunluluklarımızı iman haline getirmekte bizim üzerimize yok. "

DEM Parti haftaya Öcalan için İmralı'ya gidiyor. Erdoğan onay verdi iddiası

Ahmet Türk İmralı'da Öcalan ile görüşecek isimleri açıkladı

"BEN HİÇBİR ŞEYİ CUMHURİYETE BORÇLU DEĞİLİM"

"Biz bundan hiçbir hayır ve bereket görmemişiz ki. Neyini buna borçlu olacakmışız, ben hiçbir şeyi Cumhuriyete borçlu değilim. ben burada ne zaman konuştuysam bedel ödemişim. 50 yaşına gelmişim ne zaman konuşmuşsam konuşsalar sürgünler, hapisler, ölümler... Eeee ben bu cumhuriyetin neyinden hayır görmüşüm?"