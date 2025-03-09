DEM'li vekil Cengiz Çandar Zafer Partisi ve Muharrem İnce'yi hedef aldı

DEM'li vekil Cengiz Çandar yeni İmralı sürecini değerlendirdi

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “PKK kendini feshetmeli” çağrısına, Kandil, “Ateşkes ilan ediyoruz” diyerek olumlu yanıt verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘başlattığı’, DEM Parti’nin aracılık ettiği süreç böylece ileri bir aşamaya geçti.

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İmralı heyetinde yer alan Sırrı Süreyya Önder, “En zorlu kısmı geride bıraktık” derken sürecin nasıl ilerleyeceğine dair bir belirsizlik var.

Diken'den Onur Öncü'ye konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, kendisine yöneltilen, sosyalistlerin bu sürece tutumunu nasıl buluyorsunuz sorusuna ilginç bir cevap verdi.

"ZAFER PARTİSİ VE MUHARREM İNCE GİBİ"

Çandar, "Sosyalistler bu sürece karşı çıkarsa Türkiye’de ekmek bulmakta zorlanır. Türkiye’de bu sürece karşı çıkmak olsa olsa MHP’yi kemirmek isteyen milliyetçi öbeklere fırsat verir. Zafer Partisi veya Muharrem İnce gibi. Sosyalistlerin bu süreci desteklemesi gerekir." ifadelerini kullandı.