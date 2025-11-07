Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti. Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş olmuştu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu gerçekleştirmişti.

BAHÇELİ: TAHLİYESİ HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

2’nci açılım sürecinin mimarı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün grup toplantısında Demirtaş’ın tahliye edilmesi için "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

AİHM'İ TANIMAYAN ERDOĞAN: BU ÜLKE YARGI ÜLKESİ

Avrupa Konseyi'nin 2021 yılında AİHM’in kararını belirterek Demirtaş ve Kavala’nın tahliyesinin yapılması gerektiği konusunda Türkiye’yi uyarmıştı. Erdoğan ise Avrupa Konseyi’nin kararını tanımamış ve AB’ye girişte engel olmuştu. Ancak Erdoğan AİHM’in Demirtaş için verdiği karara dair, "Bu ülke yargı ülkesi, yargı bu konuda ne derse ona uyarız" demişti.

ÇANDAR'DAN ÇARPICI BİLGİ: DEMİRTAŞ’IN TAHLİYESİNİN BİRKAÇ GÜN, HATTA SAATLER İÇİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR

Demirtaş için süreç devam ediyor. İrfan Aktan’a konuşan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar ise sürece dair çarpıcı bilgiler paylaştı. Çandar, Demirtaş’ın tahliyesinin birkaç gün, hatta saatler içinde gerçekleşebileceğini canlı yayında açıkladı. Çandar, “Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi önümüzdeki günlerde veya saatler içinde beklememiz gerekiyor. Bu konuda iyimser olmakta yarar var” ifadelerini kullandı.