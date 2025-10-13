DEM Partili Pervin Buldan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, barış sürecine gelen eleştiriler ve tartışmalar sonrası terörist Abdullah Öcalan’ın medyanın dilinden rahatsız olduğunu ifade etmişti.

Buldan, “Bugün medya da AKP’nin elinde, yargı da AKP’nin elinde. Bütün bunları iyileştirmek, bu tür meseleleri ortadan kaldırmak iktidarın görevi” ifadelerini kullanmış, Buldan’ın bu ifadeleri, Öcalan'ın Buldan üzerinden ilettiği sansür talebi olarak yorumlanmıştı.

ÖCALAN SON ZAMANLARDA SÖZCÜ VE TELE 1 İZLİYOR

Gazeteci Yıldıray Oğur, “50 yıllık bir silahlı örgütün liderinin bu kararlığına verilen karşı tepkiler çok tuhaf değil mi?” başlıklı köşe yazısında Öcalan’ın Sözcü ve Tele 1 TV’yi izlemeye başladığını belirterek, bu kanallarda çözüm süreci ile ilgili hararetli tartışmaları izlediğini belirtti.

Oğur, “Diğer bazı iktidar ve muhalif kanallarını zaten izliyordu. Ama son izlediği kanallarda herhalde ilk kez çözüm sürecine karşı hararetli itirazları izlemiş ve bunun şaşkınlığını yaşamış. Çünkü Öcalan’ın aldığı karara tepki beklediği yer burası değil” ifadelerini kullandı.

Oğur’un yazdığı bu yazının ardından, terörist Öcalan'ın Sözcü ve Tele1'i izledikten sonra Pervin Buldan üzerinden iktidara seslenerek, medyaya ayar vermesi talebinde bulunduğu belirtiliyor.

ÖCALAN’IN 12 KANAL İZLEME HAKKI VAR

Terör örgütü PKK’nın lideri Öcalan’ın toplamda 12 kanal izleme hakkı bulunuyor. Yıldıray Oğur’un açıklamasına göre, Sözcü TV ve Tele 1’de bu 12 kanalın içerisine dahil edilmiş durumda.

Oğur, yazdığı yazıda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı,

“Ankara’daki kaynaklardan öğrendiğime göre; Öcalan bir süredir Sözcü TV ve TELE 1 TV’yi de izlemeye başlamış.

Diğer bazı iktidar ve muhalif kanallarını zaten izliyordu.

Ama son izlediği kanallarda herhalde ilk kez çözüm sürecine karşı hararetli itirazları izlemiş ve bunun şaşkınlığını yaşamış.

Çünkü Öcalan’ın aldığı karara tepki beklediği yer burası değil."