Demokrasi kervanı 28 Mayıs için hazır…

28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyen siyasi partiler netleşti.

Ucube Tek Adam Rejiminin savunucusu Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı 6 parti destekliyor.

-AKP, MHP, BBP, YENİDEN REFAH, HÜDA PAR, VATAN...

Demokratik güçlendirilmiş parlamenter rejim savunucusu Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 10 parti destekliyor:

-CHP, İYİ PARTİ, GELECEK, DEVA, DEMOKRAT, SAADET, ADALET, ZAFER, MİLLET, DOĞRU…

İlaveten Ahmet Özal'ın kurucusu olduğu Türkiye İttifakı partileri de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldılar;

TEK PARTİ, ANADOLU BİRLİĞİ, YENİDEN ANAVATAN, BAĞIMSIZ CUMHURİYET, EKONOMİ VE KALKINMA, MİLLÎ YOL, VATAN SEVERLER, YENİ YOL, YENİDEN DİRİLİŞ, YÜKSELİŞ...

Şimdi dün yapılan önemli bir buluşmadan söz edeyim.

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı genel merkezlerinde ziyaret etti.

Ve beklenen oldu.

ATA İttifakı kurucularından Ümit Özdağ şunları söyledi;

-"Yılda 11 milyar dolar sığınmacılara harcayarak Türk halkının fakirleşmesini engelleyemeyiz. 14 Mayıs seçimlerine giderken Zafer Partisi olarak sığınmacıların vatanlarına geri gönderilmesi için seçmene bir çağrıda bulunduk.

İkinci tur için Numan Kurtulmuş gelip bizden destek istedi. Ancak Kurtulmuş'un ifadelerinde sığınmacıların vatanlarına dönmesi için bir politika yer almadı. Kemal Kılıçdaroğlu ile de bir fikir birliğine vardık. Zafer Partisi olarak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz."

Türkiye Göçmenistan olmayacak. 29 Mayıs 2023'te Türk halkı ülkesini geri almaya başlayacak."

İki Sinan vakası Türkiye'nin bekası.

Biliyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan, "Biz bütün milliyetçiliği ayaklar altına almış iktidarız" der durur…

Peki, bakalım alıyor mu?

Birinci Sinan vakası.

Dr. Sinan Ateş 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı suikast sonucu öldürüldü.

-Türk Milliyetçiliği Sinan Ateş cinayeti ile ayaklar altına alındı…

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "TIK" yok…

Devlet Bahçeli'den de "TIK" yok…

İkinci Sinan vakası.

"AK İtler" dediği AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini açıklayan Sinan Oğan hatırlarsanız şöyle demişti:

-"Pazarlık yapacağız, bedava yok. Kim fazla verirse, onu destekleriz…"

14 Mart 1969'da Azerbaycanlı bir ailenin çocuğu olarak Iğdır'ın Melekli beldesinde doğan Sinan Oğan'a şöyle sormuştum;

14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçilemeyen Erdoğan'ın, Sinan Oğan'ı devletin resmî uçağı ile Ankara'dan İstanbul'a ayağına götürülmesine kim aracılık etti?

-Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev mi?

Bu soruma elbette yanıt gelmedi.

Bu nedenle 28 Nisan 2023'te, "Erdoğan'ın kazanması için Putin seçimleri provoke ediyor" başlıklı yazımdaki şu hatırlatmayı yapayım;

Eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı e. büyükelçi Sönmez Köksal 13 Nisan'da bir makale yayımladı.

Başlığı bile, başlı başına müthiş bir uyarı:

-"Rusya'nın ya da başka ülkelerin seçime müdahalesine dikkat…"

Hangi ülkede seçimler var? Türkiye'de.

Bu açıklama önemli mi? Evet.

-Türkiye'deki seçimler, Putin tarafından provoke edilmesi açısından hayati öneme sahip.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun 1 Ocak 2023'te attığı şu tweete dikkat:

-"Ruslar 20 milyar $ borcumuzu erteleyerek, Akkuyu sermayesini önden ödeyerek, doğal gazı ucuz vererek seçimlerimizi etkiliyor, içişlerimize müdahale ediyor.

Bunu yazıyoruz diye kendini milliyetçi-muhafazakâr zanneden bazıları kıyamet koparıyor.

Milletine düşman, emperyalizme dost!"

Eski MİT Müsteşarı Köksal'ın açıklaması ile Kuşoğlu'nun, "Seçimlerimizi etkiliyor, içişlerimize müdahale ediyor" cümlesi birleşti.

Değerli okurlarım,

Erdoğan'ın sürekli, "Dış mihraklar" diye suçlamalar yaptığını iyi bilirsiniz.

Başkent siyasi kulislerine yansıyan parasal konuları bir kenara not ederek şu kulis bilgisini paylaşayım:

-Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı destekleme kararı almasında Aliyev'i devreye sokan Putin etkili oldu.

Gerek eski MİT Müsteşarı Sönmez Köksal'ın gerekse CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun açıklamaları somut şekil almış gözüküyor.

Bu ilişkiler yumağı ile ATA İttifakı'nı oluşturan partilerin seçmenlerinin Cumhurbaşkanı adayı artık Sinan Oğan olamaz.

Kendisine hakaretler yağdıran; Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu ile anlaşan Erdoğan'ın "AK İTLER" diyen Oğan ile anlaşması da sürpriz olmaz.

Birbirlerini buldular da "Hans, Sam, Johnny, Frank, Henry" diye saydıran Devlet Bahçeli "Putin, Aliyev" diye niye saydıramaz anlayan, bilen var mı?

Haydi Muharrem İnce sıra sende

Demokrasi kervanı, "Ben Kemal geliyorum" diyen Kılıçdaroğlu önderliğinde yola çıktı.

"Biz de varız" diyerek İnce, Memleket Partisi ile güçlendirilmiş parlamenter rejim için oluşan demokrasi kervanına katıl.

Demokrasi kervanı 28 Mayıs için hazır…