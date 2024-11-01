31 Mart’ta 22 yıllık AKP iktidarını 2. parti mi yaparsın?

Al sana 1. parti kumpası.

Siyasette “normalleşme” mi başlatırsın?

Al sana anormalleşme.

CHP’nin oylarını sürekli arttırır mısın?

Al sana Şehzadeler kumpası.

22 yıldır CHP’ye her kumpası yapan AKP’nin yumuşama çağrısına mı inanırsın?

Al sana tekme tokat sertleşme.

“Müzakere” mi dersin?

Al sana CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı’na müzekkere.

“Mücadele” mi dersin?

Al sana siyasi yargı kumpası.

“Önce anayasaya uy” mu dersin?

Al sana yeni anayasaya ilk adım.

CHP’li belediyeler iktidar yolunu mu açıyor?

Al sana belediyelerine SGK ve Vergi borç haczi.

Devlet Bahçeli’nin çağrısına Meclis’te müzakere mi dersin?

Al sana Erdoğan’dan takdir ve teşekkür.

Bahçeli’nin Öcalan’a umut hakkı çağrısına sessiz mi kalırsın?

Al sana Bahçeli’nin bu çağrısına Erdoğan’dan destek.

2025 Kasım ayında erken seçim çağrısı mı yaparsın?

Al sana belediye başkanını tutuklama ile yanıt.

Cumhurbaşkanlığına 2 adayımız var mı dersin?

Al sana Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak giyotini.

“Demokrasi” mi dersin?

Al sana diktatörlük.

Esenyurt belediye binası polis ablukasında

CHP lideri Özgür Özel’e diyorum ki;

Tek çözüm; erken seçim.

Haydi meydanlara.

Değerli okurlarım,

CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması sonrası Ekrem İmamoğlu dışında CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları ile il ve ilçe belediye başkanları sessiz kaldı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner dışında, CHP’nin Ankaralı Belediye Başkanları da umursamadı.

Bunlardan biri de CHP’li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan oldu.

Özarslan katıldığı bir toplantı sonrası AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağ kolu ve siyasi destekçisine “X” hesabından şu iltifatı yaptı:

-“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Büyük Üstadımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu…”

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katil Öcalan’a umut affı çağrısı CHP’yi ikiye bölmüştü.

Bu tutuklama ile CHP paramparça olacaktı ki;

Özgür Özel bu kumpası gördü ve yumruğu vurup şöyle talimat verdi:

CHP'li tüm belediye başkanları Perşembe günü saat 16.00'da Esenyurt'ta olsun.