Demokrasi protestoları kanlı bitti: Kenya'da 11 ölü, yüzlerce gözaltı

Düzenleme: Baran Yalçın
Demokrasi protestoları kanlı bitti: Kenya'da 11 ölü, yüzlerce gözaltı

Kenya'da hükümet karşıtı protestolar, 7 Temmuz 2025'teki "Saba Saba" yürüyüşünün yıl dönümünde şiddetlendi. Ulusal Polis Teşkilatı'nın açıklamasına göre en az 11 kişi hayatını kaybetti, 500'den fazla kişi gözaltına alındı. Gençler, yolsuzluk iddiaları, polis şiddeti ve hükümet eleştirmenlerinin kaçırılması gibi konularda uzun süredir öfkeliydi.

Doğu Afrika ülkesi Kenya, geçen yıldan bu yana hayat pahalılığı kriziyle birlikte artırılan vergileri içeren ve tepki çeken bir finans yasası nedeniyle kanlı protestolara sahne oluyor. Hükümet, 2024 Haziran'ında vergi tasarısını geri çekse de, bir öğretmenin polis gözetiminde ölümü ve silahsız bir seyyar satıcının polis tarafından vurulması, halkın öfkesini daha da artırdı. Geçtiğimiz ayki hükümet karşıtı protestolarda en az 16 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 2024'teki vergi karşıtı gösterilerde de onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

4280b5c0-5b2e-11f0-bbd5-0d5cb6c84155.jpg

SABA SABA GÜNÜNDE ŞİDDET TIRMANDI

7 Temmuz 1990'daki demokrasi yanlısı "Saba Saba" yürüyüşünün yıl dönümü sebebiyle 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kenya'nın birçok yerinde gösteriler düzenlendi. Başkent Nairobi'de, Kenya güvenlik güçleri, şehre giden ana yolları kapattıktan saatler sonra protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Kenya Parlamentosu binasına, cumhurbaşkanlığı ofisine ve konutuna giden yollar da gösteriler öncesinde barikatlarla kapatıldı.

img-2119.jpeg

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İDDİALARI

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNHCR) tarafından hazırlanan rapora göre, protestolarda 29 kişi yaralanırken, polise göre bu sayı 11. Polis, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "bildirilen her olayın yasalara uygun olarak daha fazla soruşturulacağını" belirtti. CNN'e bağlı Citizen TV, ülke genelindeki protestolarda en az beş kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Sosyal medyada dolaşan ve CNN tarafından coğrafi olarak doğrulanmış bir video, Kiambu Bölgesi'nde silahsız bir sivilin silahlı memurlar tarafından defalarca kırbaçlandığını gösteriyor.

ani-20250708065022.jpg

YETİKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Kenya İnsan Hakları Komisyonu'nun "muhalefeti susturmak için devlet tarafından gönderilen kiralık haydutlar" olarak tanımladığı kişiler, gösteriler öncesinde insan hakları örgütünün ofisine baskın düzenlemişti. İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, geçtiğimiz ayki gösterileri "muhalefet kılıfına bürünmüş terörizm" olarak nitelendirerek öfkeyi daha da artırmıştı. Murkomen, güvenlik birimlerinin "barışçıl yürüyüşlere sızmaya, kargaşa ve yıkıma neden olmaya çalışabilecek suçlularla ve kötü niyetli unsurlarla kararlı bir şekilde başa çıkmak için yüksek alarmda" olduğunu belirtmişti.

b03da6a2794935ae55bda0556ebdb4e7f8d67f75.jpg

Son Haberler
CHP'li Emir'den Bakan Tunç'a Murat Çalık tepkisi: Sağlığı kötüleşirse sorumlusu sensin
CHP'li Emir'den Bakan Tunç'a Murat Çalık tepkisi
Aslanın öldürülmesi gerekli miydi? veterinerlerden açıklama
Aslanın öldürülmesi gerekli miydi? veterinerlerden açıklama
Kılıçlı yemin metninin yazarı 30 yıl sonra sessizliğini bozdu! Verdiği mesaj tüyleri diken diken etti...
Kılıçlı yemin metninin yazarı 30 yıl sonra sessizliğini bozdu! Verdiği mesaj tüyleri diken diken etti...
Kocaelispor'a dev destek
Kocaelispor'a dev destek
Kalp krizine karşı gizli silah: Yer fıstığı!
Kalp krizine karşı gizli silah: Yer fıstığı!