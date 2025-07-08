Demokrasi protestoları kanlı bitti: Kenya'da 11 ölü, yüzlerce gözaltı

Doğu Afrika ülkesi Kenya, geçen yıldan bu yana hayat pahalılığı kriziyle birlikte artırılan vergileri içeren ve tepki çeken bir finans yasası nedeniyle kanlı protestolara sahne oluyor. Hükümet, 2024 Haziran'ında vergi tasarısını geri çekse de, bir öğretmenin polis gözetiminde ölümü ve silahsız bir seyyar satıcının polis tarafından vurulması, halkın öfkesini daha da artırdı. Geçtiğimiz ayki hükümet karşıtı protestolarda en az 16 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. 2024'teki vergi karşıtı gösterilerde de onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

SABA SABA GÜNÜNDE ŞİDDET TIRMANDI

7 Temmuz 1990'daki demokrasi yanlısı "Saba Saba" yürüyüşünün yıl dönümü sebebiyle 7 Temmuz 2025 Pazartesi günü Kenya'nın birçok yerinde gösteriler düzenlendi. Başkent Nairobi'de, Kenya güvenlik güçleri, şehre giden ana yolları kapattıktan saatler sonra protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Kenya Parlamentosu binasına, cumhurbaşkanlığı ofisine ve konutuna giden yollar da gösteriler öncesinde barikatlarla kapatıldı.

İNSAN HAKLARI İHLALLERİ İDDİALARI

Kenya Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KNHCR) tarafından hazırlanan rapora göre, protestolarda 29 kişi yaralanırken, polise göre bu sayı 11. Polis, Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "bildirilen her olayın yasalara uygun olarak daha fazla soruşturulacağını" belirtti. CNN'e bağlı Citizen TV, ülke genelindeki protestolarda en az beş kişinin vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Sosyal medyada dolaşan ve CNN tarafından coğrafi olarak doğrulanmış bir video, Kiambu Bölgesi'nde silahsız bir sivilin silahlı memurlar tarafından defalarca kırbaçlandığını gösteriyor.

YETİKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Kenya İnsan Hakları Komisyonu'nun "muhalefeti susturmak için devlet tarafından gönderilen kiralık haydutlar" olarak tanımladığı kişiler, gösteriler öncesinde insan hakları örgütünün ofisine baskın düzenlemişti. İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, geçtiğimiz ayki gösterileri "muhalefet kılıfına bürünmüş terörizm" olarak nitelendirerek öfkeyi daha da artırmıştı. Murkomen, güvenlik birimlerinin "barışçıl yürüyüşlere sızmaya, kargaşa ve yıkıma neden olmaya çalışabilecek suçlularla ve kötü niyetli unsurlarla kararlı bir şekilde başa çıkmak için yüksek alarmda" olduğunu belirtmişti.