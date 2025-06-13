Demokrasi rafa bu nasıl kafa Erdoğan?

Türkiye’de muhalefet hala daha zannediyor ki;

Anayasa var,

Yasalar var,

Hukuk var,

Adalet var,

Demokrasi var…

Uyanın artık. Yok, bunların hiçbirisi yok…

Ucube tek adam rejimi var.

Yasama, Yürütme ve Yargı tek kişinin kontrolünde şu düzen var:

Önce saray sonra adalet sarayı…

Saray karar veriyor, adalet sarayı uyguluyor.

Saray sebep, siyasi yargı sonuç.

Tayyip’in partisi, Tayyip’in devleti, Tayyip’in yargısı, Tayyip’in rejimi.

Sonuç; Tutuklu yargılanan CHP’li belediye başkanları.

Gaziosmanpaşa denince akla gelir Plevne Marşı:

O halde günümüze uyarlayalım:

Olur mu böyle olur mu

Siyasi yargı kurulur mu

Başkanın kadıları

Bu dünya size kalır mı

Kılıcımı vurdum taşa

Taş yarıldı baştan başa

Ünü büyük Ekrem başkan

Seçmeninle bin yaşa

İstanbul’un ardı bayır

Siyasette kalmadı hayır

Yok olası siyasi hırs

Yaktı millet egemenliğini cayır cayır

Saray’dan tel geliyor

Siyasi yargı tutukluyor

Başkan da pencereden

Baka baka onay veriyor

İstanbul’da olur kadı

Kalmadı dünyanın tadı

Karar verdi kadı

Verdi kabak tadı

İstanbul’un seçilmişleri

Serbest gezer zalimleri

Kör olası iktidarın

Bitmez tükenmez zulümleri

Saray kesti yolu

Almak ister İstanbul’u

Hedef belediyeler dolu, dolu

Saray sarmış sağı solu

Başkanlıktan indirdiler

Silivri’ye hapsettiler

Kalk ayağa Özgür başkan

Demokrasiyi öldürdüler…

CHP’li Hakan Bahçetepe’yi aldı görevden adaletsiz saray.

AKP ve MHP’liler seçti vekil başkan.

Baktı ki arıyor Tayyip Başkan.

Fırladı kalktı ayağa ceketinin önünü saygı ile ilikledi Eray başkan.

Tayyip’in ellerine sarılır gibi iki eliyle sarıldı cep telefonuna.

Hoparlörün sesini açarak dedi ki:

“Selamünaleyküm cumhurbaşkanım…”

Tayyip Başkan dedi ki;

“Ve aleykümselam…”

AKP’lilerin coşkusunu şöyle susturdu atanan başkan:

Tayyip Başkan konuştu:

“Kardeşlerimizi, teşkilatımızı bu başarı neticesinde tebrik ediyorum. Rabbim geleceğe yönelik inşallah beraberlik içerisinde yürümeyi bizlere nasip etsin.”

Zafer kazanan AKP ve MHP’li belediye meclis üyeleri toplu halde destek verdiler,

“Amiiiin…”

Ve devam etti Tayyip Başkan;

“Bundan sonraki süreçte, çok daha faklı bir inşallah başarı sizlerden diliyorum. Allah’a emanet olun.”

Ayakta alkışladılar bu sözleri…

Sarayın siyasi gücü, milletin iradesini ezdi geçti…

“Kardeşlerimizi, teşkilatımızı, bu başarı…” dedi ya;

Başarı AKP teşkilatının değil ki.

Tebrik; Yargı teşkilatına elbette…

31 Mart 2024’e gelinceye kadar seçim zaferlerini AKP balkonundan kutlayan Erdoğan Gaziosmanpaşa başarısını aynı şekilde kutlamadı.

Sarayda şu kararı bekliyor:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP’ye kayyum atandı.

İşte o gün balkon konuşması ile kutlama yapsın Erdoğan.

Demokrasi rafa bu nasıl kafa Erdoğan?