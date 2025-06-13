Demokrasi rafa bu nasıl kafa Erdoğan?
Türkiye’de muhalefet hala daha zannediyor ki;
- Anayasa var,
- Yasalar var,
- Hukuk var,
- Adalet var,
- Demokrasi var…
Uyanın artık. Yok, bunların hiçbirisi yok…
Ucube tek adam rejimi var.
Yasama, Yürütme ve Yargı tek kişinin kontrolünde şu düzen var:
- Önce saray sonra adalet sarayı…
Saray karar veriyor, adalet sarayı uyguluyor.
Saray sebep, siyasi yargı sonuç.
Tayyip’in partisi, Tayyip’in devleti, Tayyip’in yargısı, Tayyip’in rejimi.
Sonuç; Tutuklu yargılanan CHP’li belediye başkanları.
Gaziosmanpaşa denince akla gelir Plevne Marşı:
O halde günümüze uyarlayalım:
Olur mu böyle olur mu
Siyasi yargı kurulur mu
Başkanın kadıları
Bu dünya size kalır mı
Kılıcımı vurdum taşa
Taş yarıldı baştan başa
Ünü büyük Ekrem başkan
Seçmeninle bin yaşa
İstanbul’un ardı bayır
Siyasette kalmadı hayır
Yok olası siyasi hırs
Yaktı millet egemenliğini cayır cayır
Saray’dan tel geliyor
Siyasi yargı tutukluyor
Başkan da pencereden
Baka baka onay veriyor
İstanbul’da olur kadı
Kalmadı dünyanın tadı
Karar verdi kadı
Verdi kabak tadı
İstanbul’un seçilmişleri
Serbest gezer zalimleri
Kör olası iktidarın
Bitmez tükenmez zulümleri
Saray kesti yolu
Almak ister İstanbul’u
Hedef belediyeler dolu, dolu
Saray sarmış sağı solu
Başkanlıktan indirdiler
Silivri’ye hapsettiler
Kalk ayağa Özgür başkan
Demokrasiyi öldürdüler…
CHP’li Hakan Bahçetepe’yi aldı görevden adaletsiz saray.
AKP ve MHP’liler seçti vekil başkan.
Baktı ki arıyor Tayyip Başkan.
Fırladı kalktı ayağa ceketinin önünü saygı ile ilikledi Eray başkan.
Tayyip’in ellerine sarılır gibi iki eliyle sarıldı cep telefonuna.
Hoparlörün sesini açarak dedi ki:
- “Selamünaleyküm cumhurbaşkanım…”
Tayyip Başkan dedi ki;
- “Ve aleykümselam…”
AKP’lilerin coşkusunu şöyle susturdu atanan başkan:
Tayyip Başkan konuştu:
- “Kardeşlerimizi, teşkilatımızı bu başarı neticesinde tebrik ediyorum. Rabbim geleceğe yönelik inşallah beraberlik içerisinde yürümeyi bizlere nasip etsin.”
Zafer kazanan AKP ve MHP’li belediye meclis üyeleri toplu halde destek verdiler,
- “Amiiiin…”
Ve devam etti Tayyip Başkan;
- “Bundan sonraki süreçte, çok daha faklı bir inşallah başarı sizlerden diliyorum. Allah’a emanet olun.”
Ayakta alkışladılar bu sözleri…
Sarayın siyasi gücü, milletin iradesini ezdi geçti…
“Kardeşlerimizi, teşkilatımızı, bu başarı…” dedi ya;
Başarı AKP teşkilatının değil ki.
Tebrik; Yargı teşkilatına elbette…
31 Mart 2024’e gelinceye kadar seçim zaferlerini AKP balkonundan kutlayan Erdoğan Gaziosmanpaşa başarısını aynı şekilde kutlamadı.
Sarayda şu kararı bekliyor:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve CHP’ye kayyum atandı.
İşte o gün balkon konuşması ile kutlama yapsın Erdoğan.
Demokrasi rafa bu nasıl kafa Erdoğan?