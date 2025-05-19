Demokrasimize yol açan lider; Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olmasının ötesinde, otoriterliğe karşı duruşu ve halk egemenliğine verdiği önemle, modern devlet anlayışının vazgeçilmez öncüsüdür.

Kurtuluş ve kuruluşumuzun ilk adımı olan; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

Ata’mızın özetlediğim sözleri, bir "tek adam rejimi" değil, halkın egemenliğine dayanan demokratik bir sistemin savunucusu olduğunu gözler önüne sermektedir.

1919, Amasya Genelgesi - Atatürk der ki:

"Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır."

Milletin güçlü ve kararlı iradesi olmadan tam bağımsızlık sağlanamaz. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını belirterek bu iradenin istiklal ve istikbalin kurucu gücü olduğunu açıklar.

1919, Erzurum ve Sivas Kongreleri - Atatürk der ki:

"Ya istiklâl ya ölüm!"

Türk milletinin kurtuluş ve kuruluşunun temel ilkesi tam bağımsızlık olduğunu bu slogan ile vazgeçilmez ilke olarak tanımlar.

1920, TBMM Açılışı - Atatürk der ki:

"Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir."

Tek kişinin ve belli bir zümrenin değil, halkın egemenliği ilkesini esas alan demokratik yeni rejimin temel ilkesini net şekilde vurgulamaktadır.

1921, Ankara - Atatürk der ki:

"Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasî, malî, iktisadî, adlî, askerî, kültürel ve her hususta tam bağımsızlık kast olunur."

Sadece yabancı işgaline değil, her türlü iç ve dış tahakküme karşı dik duruştur.

1922, İzmir - Atatürk der ki:

"Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milletin fikir ve irfan seviyesinin aynasıdır."

Demokrasi, ancak özgür basın ile var olabilir.

1923, İzmit Basın Toplantısı - Atatürk der ki:

"Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır: o da millî egemenliktir.

Yalnız bir makam vardır: o da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir."

Atatürk, devleti halkın iradesiyle şekillendirerek, halktan kopuk bir otoriter rejimi reddeder.

1926, İzmir - Atatürk der ki:

"Şahısları sevmeli fakat onları put haline getirmemelidir."

Lider tapınmasına karşı en önemli uyarısı budur. Millet Meclisinin gücüne dayalı iktidar ve siyaset anlayışını milli egemenlik ilkesi ile bağdaştırmaktadır.

1927, Nutuk - Atatürk der ki:

"Egemenlik verilmez, alınır.

Türkiye halkı, asırlardan beri hür ve müstakil yaşamış ve istiklâli bir hayatın yegâne şartı bilmiş bir kavmin kahraman evlatlarıdır.

Bu millet istiklâlsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır.

Milli mücadeleyi yapan doğrudan doğruya milletin kendisidir, milletin evlatlarıdır."

Milletin iradesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtuluş ve kuruluşunun temelidir.

Egemenlik günümüzde tek kişinin sorumluluğundadır. Bu egemenliği demokratik parlamenter rejim olarak yeniden kuracak olan da milletin kararlı iradesi olacaktır.

1933, 10. Yıl Nutku - Atatürk der ki:

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Kişisel iktidarın gelip geçici olduğunu, esas olanın cumhuriyetin kurumsal varlığı olduğunu vurgulamaktadır.

1933, Dönem Konuşması - Atatürk der ki:

"Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir."

Bu tespit günümüzde uygulanmakta olan totaliter rejimin cumhuriyetin temelini oluşturan demokrasi ile bağdaşmadığını vurgular.

Cumhuriyet ve demokrasiyi sadece bir rejim değişimi değil, milletin yönetime katılması ilkesini ortaya koyar.

Değerli okurlarım,

Devletimizin kuruluşunun efsane mimarı Ata’mızın sözleri, sadece birer tarihi alıntı değildir.

Günümüzde yeniden tartışılan otoriterleşmeye karşı, halkın iradesinin devre dışı bırakılması gibi ülkemizin mevcut siyasi sorunlarına da ışık tutar.

Tek kişinin kararıyla yönetilen bir düzen yerine, halkın iradesiyle güçlenen laik demokratik sosyal, hukuk devleti olan cumhuriyet talimatı vardır Atatürk'ün.

"Tek adam" yönetimi değil, "demokratik ortak aklı" yolu seçtiğinin ispatıdır Atatürk’ün yukarıdaki sözleri.

Değerli okurlarım,

Sizlere bir duyurum var.

İLK KİTABIM çok yakında çıkıyor. Kitabımın adı ne? Haydi tahmin edin!

Konusu; Türk siyasetinde 2016-2025 döneminde yaşananlar. İktidar ve muhalefet neler yaptı neler? Tarihi kararlar, hatalar ve liderler...

Kitabımın adını bilen 3 okuruma imzalı kitabımı ücretsiz armağan edeceğim. Bir kişi en fazla 5 öneride bulunsun ve mail adresime göndersin lütfen.

Son tahmin günü: 21 Mayıs 2025 Saat: 17:00

Mail adresim: orhan@yenicaggazetesi.com.tr