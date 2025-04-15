Demokrasisiz hukuk hukuksuz demokrasi

Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum diyor ki;

“Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, anayasal demokrasi gibi kavramlar çeşitli gerekçelerle demokrasinin bir hukuk düzeni olduğunu anlatır.

Bu kavramlarla, bir hukuk düzenine dayanmayan demokrasinin işlemeyeceği vurgulanır. Yani demokrasinin çalışması için hukuka ihtiyaç vardır.”

Mehmet Uçum’a Recep Tayyip Erdoğan’ın şu sözünü hatırlatayım.

"Demokrasi mücadelesinin içinde çırpına çırpına adeta savaşarak geldim ama şunu çok iyi biliyorum, 1994'te söyledim şimdi de söylüyorum, demokrasi bir amaç değildir, demokrasi bir araçtır.”

O halde soruyorum;

Demokrasi mi hukuktan doğar?

Hukuk mu demokrasiden doğar?

Türkiye hukuk devleti mi?

Türkiye’de hukukun üstülüğü var mı?

İktidarın hukuka üstünlüğü yok mu?

AKP; iktidarını korumak için rakiplerini siyasi yasaklarla baskılamaya, susturmaya hatta hapse atmaya muhtaç mıdır?

Adalet Bakanı Yardımcısı olarak siyasetçi olan Akın Gürlek’in anayasal tanıma göre tarafsız ve bağımsız olması gereken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanması nedir sayın Uçum?

Yargının siyasallaşmasının en çarpıcı örneği değil midir?

Mehmet Uçum diyorsunuz ki; “bir hukuk düzenine dayanmayan demokrasinin işlemeyeceği vurgulanır…”

Yerden göğe kadar haklısınız.

Bir hukuk düzenine değil bir siyasi hukuk düzenine dayanan demokrasi asla işlemez.

Türkiye’de de işlemiyor zaten.

Türkiye’de ne acı ki anayasa da bir çok kez vurgulanan “hukuk devleti” kavramı ucube tek adam rejiminde askıya alındı.

Şu tanımınız da itiraf niteliğindedir Sayın Uçum;

“Buna göre demokrasi, siyasal yapının ya da geniş anlamıyla, siyasal toplumun bir hukuk düzenine dayanan işleyiş ilkesidir.

Bu işleyişin hukukuna da demokrasi hukuku denebilir.

Bu durumda demokrasi öncelikle hukukun konusu olur ve bir hukuk teorisi haline gelir.

Ancak şimdiye kadar ‘demokrasi hukuku’nun bir disiplin olarak gelişmemesi tam tersine demokrasi ve hukuk arasında gerilim olması dikkat çekicidir…”

Dikkat çektiğiniz bu gerilimin nedeni kuşku yok ki ucube tek adam rejimidir.

Bireysel özgürlüklerimiz korunuyor mu?

Siyasi yargı ve polisiye baskılarla anayasal haklarımızı kullanabiliyor muyuz?

Yargı, yasama ve yürütme başta olmak üzere siyasi iktidarı anayasal sınırları içinde tutan bir hukuk sistemimiz var mı?

Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamayan Yargıtay, uygulatmayan AKP iktidarı değil mi?

Bunlar olmadan ne tarafsız ne bağımsız hukuk olmaz, olamaz.

Tarafsız ve bağımsız hukuk olmazsa gerçek anlamda demokrasi var olmaz, olamaz.

Bu anlamda ülkemizde hem tam ve gerçek demokrasiye hem de bağımsız ve tarafsız hukuka ihtiyacımız var.

Unutulmasın ki AKP iktidarında;

Demokrasisiz hukuk, hukuksuz demokrasi var.

Recep Tayyip Erdoğan, “demokrasi bir amaç değildir, demokrasi bir araçtır” sözünü tuttu.

Tek Adam Rejimi için demokrasi aracını kullandı.

Ve artık Erdoğan’ın amacı demokrasi değildir.