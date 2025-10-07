Demokrasiyle Sınav

Fatih Altaylı, dün YouTube kanalında yayınlarına ara verdiğini açıkladı. Bu karar ise, pazar günü yazdığım “güçlü görünmenin bedeli” tartışmalarıyla ilişkilendirildi. Anlaşılan o ki, Altaylı da güçlü duruşunun ve ısrarla sürdürdüğü eleştirel çizginin bedelini ödediğini düşünüyor; en azından bu yönde bir kanaat oluşmasına zemin bırakıyor.

Ama burada asıl üzerinde durmamız gereken nokta şu: Bu yalnızca Altaylı’nın ya da ailesinin kişisel kaybı değil. Bir gazetecinin susturulması, yayınlarına ara vermek zorunda bırakılması, aslında halkın da cezalandırılmasıdır. Çünkü Altaylı’nın sahip olduğu birikim, tecrübe ve bağlantılar yalnızca kendisine değil, yıllardır onu takip eden geniş bir kitleye de ışık tutuyordu.

Asıl kayıp halkın

Şimdi bu sesin kesilmesi, yalnızca bir bireyin özgürlüğünü değil, halkın haber alma hakkını da doğrudan etkiliyor. Toplum, erişebildiği bilgi kaynaklarından mahrum bırakıldığında yalnızca gazeteci değil, o gazeteciyi dinleyen milyonlar da cezalandırılmış oluyor.

Gazetecilerin özgürlüğü, aslında toplumun nefes alma hakkıdır. Bir kişinin susturulması, milyonların daha az bilgiye, daha çok manipülasyona mahkûm edilmesi demektir.

Altaylı örneği bize yeniden şunu hatırlatıyor: Yargının ve iktidarın gölgesinde alınan her karar, yalnızca bireyleri değil, toplumu hedef alıyor. Ayşe Barım’ın serbest kaldıktan kısa süre sonra yeniden tutuklanması sırasında da benzer yorumlar yapılmıştı. “Fazla güçlü göründü, pişmanlık göstermedi, meydan okudu” denmişti. Şimdi Altaylı’nın yayınlarına ara vermesi de aynı zincirin halkalarından biri gibi görünüyor.

Ancak bir gazetecinin tecrübesi, dünyayla kurduğu bağlantılar ve elde ettiği bilgiler, kamusal alana aktarıldığında toplumsal bir değer üretir. O ses kısıldığında, aslında halkın da kulakları tıkanmış oluyor.

Belediyelerde de…

Bu durum yalnızca medyada değil, siyasette de karşımıza çıkıyor. Tıpkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, tutuklanan veya tutuklanma tehdidi altında çalışan belediye başkanları ve çalışanlarında olduğu gibi. Böyle bir ortamda kimse görevini özgürce yapamıyor; verimlilik, cesaret ve organize çalışma ihtimali zayıflıyor. Hizmetin kesintiye uğraması ise doğrudan halka yansıyor.

Kısacası, iktidar ile muhalefet arasındaki çekişmenin faturası daima halka çıkıyor. Bir taraf gücünü korumaya çalışırken, diğer taraf varlığını sürdürmeye uğraşırken, gündelik hayatın sorunları çözülmeden kalıyor. Eğitim, ekonomi, işsizlik, güvenlik, kadınların hakları, gençlerin geleceğe dair umudu… Bütün bunlar ikinci plana düşüyor. Olan yine halka oluyor.

Kısacası, bu süreç sadece bir kişinin hapisle ya da yasakla sınavı değil; aynı zamanda toplumun tamamının demokrasiyle sınavıdır. Adaletin, özgürlüğün ve ifade hakkının bedelini yalnızca bireyler değil, hep birlikte ödüyoruz.