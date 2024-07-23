Demokrat Kongre liderlerinden Kamala Harris'e tam destek

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Schumer ile Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Jeffries, Kongre'de düzenledikleri basın toplantısında Harris'e tam destek verdiklerini açıkladı.

Schumer, ABD Başkanı Joe Biden'ın adaylıktan çekilerek büyük bir özveride bulunduğunu ve bu adımın yeni bir aday etrafında Demokratları toplamak üzere atılmış güçlü bir adım olduğunu söyledi.

Harris'e "büyük bir coşkuyla" destek verdiklerini vurgulayan Schumer, "Bugün burada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e desteğimizi sunmak için bulunuyoruz." dedi.

Demokrat Parti tabanından en üst düzeyine kadar Harris'e çok kısa süre içinde güçlü desteğin şekillendiğini kaydeden Schumer, Kongre'deki Demokrat temsilciler olarak kendilerinin de bu desteğe "coşkuyla" katıldıklarını dile getirdi.

Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında Harris'in seçimleri kazanacağına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Schumer, kalan sürede büyük çabayla seçim çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Jeffries de benzer şekilde Harris'e başkan adaylığı yolunda güçlü destek verdiklerini ve Harris'in seçimleri kazanacağına inandıklarını söyledi.

17 Temmuz günü ABD'de Kovid-19'a yakalanan ve Delaware'de kendini izole eden Biden, 21 Temmuz Pazar günü X hesabından yaptığı açıklamada 5 Kasım'daki başkanlık yarışından çekildiğini ve Başkan Yardımcısı Harris'i kendi yerine önerdiğini duyurmuştu.

Demokrat delegelerin yarıdan fazlasının desteğini kısa sürede toplayan Harris, böylece partinin başkan adaylığı için gereken delege sayısına ulaşmıştı.

Demokrat Partinin başkan adayı, 19-22 Ağustos tarihleri arasında Chicago kentinde yapılacak parti kongresinde resmi olarak belirlenecek.