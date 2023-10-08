Demokrat olabilmenin dili / Hasan YİĞİT

Söz ola kese savaşı

Söz ola kestire başı

Söz ola ağılı aşı

Yağ ile bal ede bir dil.

Yunus EMRE

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İlişkileri barışçı yoldan yürütmek, çelişkilere doğru çözümler üretmek için uygarlık düzeyinin günümüzde geldiği aşamada insan, en azından demokrat olmak zorunda.

Bir anket düzenlense, “Demokrat mısınız?” diye sorulsa, toplumumuzun büyük bir çoğunluğu, “evet” diyecektir. Öyle sanıyorum.

“Helva, helva, demekle helva yenmez,” atasözünü pek bir beğenirim. Açıklarsak; eylemle, uygulamayla desteklenmeyen sözün bir işe yaramayacağını anlatır.

Helva sözcüğünün yerine demokrat sözcüğünü koyarsak, yani; “demokratım, demokratım, demekle demokrat olunmaz,” dersek, yanlış olmaz.

“Demokratım,”diyen insan, bunu eylemiyle, uygulamasıyla, davranışıyla göstermek zorunda.

Demokrat Olmak Ne?

Komşunuz, arkadaşınız… Bir konuda konuşuyorsunuz. Konuşma tartışmaya dönüşüyor. Kendinizi haklı, karşınızdakini haksız çıkarmak için çabalıyorsunuz. Ama boşuna. Karşınızdaki düşüncelerini sizden daha iyi savunuyor. Haklı çıkamadığınız için kızıyorsunuz. Arkadaşınıza kırılıyorsunuz. “Sen zaten…” diye sen diliyle düşünmeye başladınız. Birinci ve çıkmaz yol bu.

Sen dili, tarım toplumlarından kalma dil biçimi. Tarım toplumlarında insanlar devletin ve toprağın egemeni efendi sınıf ile ezici çoğunluğu çalışanlardan oluşan köle/kul/serf/reaya sınıfından oluşur. Osmanlılarda yaygın kullanılan reaya sözcüğü, “güdülen sürü” anlamına gelir. Osmanlı sultanları reayaya, İslâmiyet’e aykırı olarak, “Kullarım!” diye seslenir.

Nasıl ki bir çoban koyunlarına, “Özür dilerim. Sizi bu otlağa getirdim. Ama otu çok azmış. Bilmiyordum. Bu gece aç yatacaksınız,” demez. Aynı biçimde bir sultan/kral/imparator da reayasına, “Komşu ülkeyi yağmalamak için savaşa gittik, yenildik. Ben kaçıyorum. Siz köle olacaksınız. Malınız yağmalanacak. Çoğunuz canınızdan olacaksınız. Kadınlarınız, kızlarınız tecavüze uğrayacak. Bu yıkımın nedeni benim. Özür dilerim,” der mi? Demez. Çünkü o yüksek ve kusursuzdur ve aşağılık gördüğü reayasından özür dileme diye bir görgüsü yoktur.

Somutlayalım:

Hitler’in, batırdığı ülkesinden, aç ve güvenlikten yoksun bıraktığı Alman halkından özür dileyeceğini düşünebilir misiniz? Onun bildiği tek dil sen dili ve kendini üstün, karşısındakileri aşağı gören bir dil. Başka deyişle Almanya, çağının en gelişmiş sanayisine sahip ama başlarına getirdiği yöneticiler Orta Çağ’dan kalmış düşünce yapısına sahipler. Hitler ki, çevresindekilerin sürekli pohpohlarıyla benliği (egosu) öylesine şişirilmiş ki tüm dünyanın tek egemeni olmak, dünyaya baş eğdirmek istiyor. Yalan, hile, aldatma, baskı, kıyım… Daha ne gerekirse her yol mubah.

Bu türler böyle. Benlikleri şişirilince azla yetinmiyorlar:

Büyük İskender (Great Alexandr), imparatorlukla, dünya egemeni olmakla yetinecek biri değil. Tanrı olduğunu da öne sürüyor. “Ben Makedon Kralı Filip’in değil, -annemin dediğine göre- Zeus’un oğluyum. Yani Bir tanrıyım.”

Cengiz Han…

Kurduğu büyük ordu uzak yakın tüm çevreyi yağmalar, ortalığı kana boğarken onun da benliği öylesine kabarıyor ki,

“Nasıl ki gökyüzünde tek bir gök tengri var, yeryüzünde de tek bir han olmalıdır. O han ben olacağım,” diyor.

Bizden de bir örnek:

Demokrat Parti yöneticisi ve Başbakan Adnan Menderes, bir konuşmasında, “Ben istersem bir odunu aday gösterir, milletvekili seçtiririm,” diyebiliyor. Seçmene reaya olarak bakışın; daha ve acısı, milletvekillerini de reaya olarak görmenin, odun yerine koymanın en yoğun anlatımı değil mi bu?

Atını senatör olarak atayan Roma İmparatorunun da kulağını çınlatmazsak haksızlık ederiz.

Sözün özü, sen diliyle konuşan bir insan, 21. Yüzyıl’a ayak uyduramaz. Ayak uyduramayınca da rahat edebilmek içinde ülkesini Orta Çağ koşullarına çekmek ister ki; Türkiye’de olan tam da budur.

“Sen zaten/Senden de ancak bu beklenir/Sen oldum olası/Sana iş söyleyende var suç…” Sen dili… Çocuğuyla, yakınındakilerle sen diliyle konuşandan demokrat olur mu, olabilir mi? Olmaz, olamaz.

Eğitime ben dili girmeli

İkinci yol; “O, benim gibi düşünmüyor. Ne desem karşı çıkıyor, kendi görüşünü savunuyor. O haklı olabilir mi? Ben yanılıyor olabilir miyim? Düşüncelerimi gözden geçireyim…” diyebilmek ve gereğini yapmak! İşte bu; Ben Dili...:

“Bence/Bana göre/Ben olsam…

Örneklersek:

Salondasınız. Kızınızdan bir bardak su istediniz. Kızınız mutfağa gitti. Salona su dolu bardakla girerken ayağı halıya takıldı, sendeledi, bardak düştü, kırıldı.

“Senden su isteyende var kabahat/Sakarın tekisin be kızım!” diye saydırmaya başlarsanız, sen diliyle konuşmuş olursunuz.

“Bence bardağı bir elinle altından tutmalı, diğer elinle de ortasından kavramalıydın. O zaman bardak düşmezdi. Ben böyle yapardım,” derseniz yine sen diliyle konuşmuş olursunuz. Kendinizi yetkin, kusursuz görmüş olursunuz. Sen diliyle konuşanların temel yanlışı da bu değil mi?

Baba, ben diliyle konuşmak isterse şöyle demeli:

“Bardağı bir elimle altından tutar, diğer elimle de ortadan kavrardım. Sendelediğimde o zaman belki de kırılmazdı.”

Baba, “belki” diyerek hata yapabileceğini kabul etmiş, yani kusursuz olmadığını açıklayarak ayaklarını zemine basmış, kızını da yuvarladığı çukurdan zemine yükseltmiş olur.

Okullarda ben diliyle konuşmaya büyük önem verilmeli, öğretmenler bu konuda bilgilerini yenilemeli.

Seçilmemiş bir bakan, seçilmiş milletvekillerine bar bar bağırmış, esrimiş, vecde gelmiş, bir eliyle göğsünü sıvazlayarak, “Oooh, ohhh!” diye bağırmış, sen dilinin eski deyişle “ağyarına şamil” (bütün özelliklerini kapsayan) örneğini vermiş, bununla milletvekillerini aşağıladığını sanmıştı.

Sayın Millî Eğitim Bakanı, okullarımızda ben dili kullanımına öncülük ederseniz, adınızı eğitime, topluma katmış bir bakan olarak tarihe geçirirsiniz.

Bu konu sizce de önemli değil mi?

Ayrıca, sen dilinin en kaba örneğini veren bakana söyleyecek sözünüz var mı?

Ne düşündüğünüzü merak ediyoruz.