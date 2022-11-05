5 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Gültekin Uysal'dan Adalet Bakanına sert yanıt: Her yerinizden ‘onur' ve ‘ahlak'ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuk

Gültekin Uysal'dan Adalet Bakanına sert yanıt: Her yerinizden ‘onur' ve ‘ahlak'ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, bugün kendisine ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a tepki gösterdi.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 22:20
Takip Et

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal sosyal medyasından Adalet Bakanı Bekir Bozdağa sert yanıt verdi

Gültekin Uysal'dan Adalet Bakanına sert yanıt: Her yerinizden ‘onur' ve ‘ahlak'ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor
+
Aa
-

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, kendisi ile ilgili “Azıcık onur olsa, o masada işi olur mu” diyen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a; “Terörist dediği HDP’nin kapısına dayanan, kimliğinden utanan Sayın Bozdağ, ‘onur’dan dem vurmuş; Her yerinizden ‘onur’ ve ‘ahlak’ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor” tepkisini gösterdi.

Bozdağ, Uysal'a yönelik bugün AKP Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda “Rahmetli Menderes’in asılmasında eli olanların yanında Demokrat Parti’nin Genel Başkanı gitmiş o masada oturuyor. Azıcık onur olsa, azıcık Menderes’in ruhunun zerresi olsa o masada işi olur mu” dedi.

“TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK YAĞMA HAREKETİ”

Uysal ise, Bozdağ'ın açıklamalarının yer aldığı haberi sosyal medya hesabından alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

“Terörist dediği HDP'nin kapısına dayanan, kimliğinden utanan Sayın Bozdağ, ‘onur'dan dem vurmuş; Her yerinizden ‘onur' ve ‘ahlak'ın dışında yolsuzluk, usulsüzlük ve hukuksuzluk akıyor!

Sonra, Menderes/Demokrat Parti kim, siz kim! Şehit Menderes bize ‘yarınlarda Türkiye'nin başına tarihin gördüğü en büyük yağma hareketi gelecek, kayıtsız şartsız onu destekleyin' diye bir vasiyet bırakmadı, ‘tek adam' ile mücadele mirası bıraktı.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Ateş oğlu 05.11.2022
5.11.2022 22:26
Dediklerinde yerden göğe kadar haklısın Gültekin bey bir zamanlar birisini meth ederken böbrek dudaklarından salyalar akıyordu unutmadık diğerleri parçalarından akıyor  
 
Oğuzhan
5.11.2022 22:25
Doğru söze saygı .  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mutfak tüpüne zam
1
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Mutfak tüpüne zam
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
2
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Adana’da ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 3'ü çocuk 5 yaralı
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
3
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Ukrayna askeri Rus tankını tek başına havaya uçurdu 
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez Yunanistan Başbakanının Erdoğan hakkında ne söylediğini açıkladı
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
5
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿Milli Voleybolcu Hande Baladın'ın sevgilisini görenler inanamadı. O'da ünlü bir sporcuymuş
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
6
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿EYT'liler bu tarihe dikkat! Kaçıran 33 bin lira fazla öder
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
7
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿Zafer Arapkirli paylaştı. Bilal Erdoğan haberine erişim engeli haberine de erişim engeli
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿İklim aktivistleri bu kez Prado Müzesi'nde eylem yaptı
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Dünyanın en güçlü adamı yarışında ilk günün kazananı Ivars Smaukstelis oldu
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Hatay’da trafik kazası sonrası iki grup arasında kavga: 4 yaralı
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
﻿Toroğlu: İki takımda da futbol yok. 70'ten sonra her şey olur
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.