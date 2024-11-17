Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kongrede parti yönetimini suçladı: "Yönetici kadrolarımız inançsız ve ciğersiz"

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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal kongrede parti yönetimini suçladı: "Yönetici kadrolarımız inançsız ve ciğersiz"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Olağan Genel Kurul Kongresinde konuşuyor.

Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi Meyra Palace Otel Kongre Salonunda “Türkiye’nin sağduyu hareketi-Söz yeniden Milletin” sloganıyla toplandı. Kongrede, genel başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimleri yapılacak.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal Olağan Genel Kurul Kongresinde konuşuyor.

Konuşmasında öne çıkan satırlar;

"Yönetici kadrolarımız inançsız ve ciğersiz.

Büyük geleneğin enerjisiyle, birikimiyle, tecrübesiyle beraber uçlara kaymış siyaseti gerçek gündemin kaymış siyaseti yeniden milleti merkeze alarak siyaset üretmek, milletimize bir gelecek umudu ortaya koymak istiyoruz. Biz ise milletin nefesi olarak, demokrasiyi milletin ekmeği aşı olarak görerek bu mücadele alanını genişletmenin peşindeyiz. DP olarak dünden bugüne taşıdığımız iddia budur”

Pek çok derdimiz var. Gönlümüz başka başka şeyler istiyor. Ama bugünden ilan ediyorum, önümüzdeki seçimlerde Demokrat Parti olarak kendi isim ve amblemimizle beraber milletin önünde yükselen bir irade olacağız.

Bunun dışında başka bir yolumuz yok!

Öyle oldu böyle oldu… Altılı Masa tecrübemiz de var. Biz bu partiyi birileri kabul etmese de iktidar ortağı yapmanın eşiğine getirdik. Yüzde 1,5 oy nedir? O noktaya getirdik

NİLAY AKSOY ADAYLIĞINI İLAN ETMİŞTİ

Demokrat Parti'nin ekran yüzü olan İlay Aksoy Demokrat Parti Genel Başkanı olmak için aday olduğunu açıkladı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a karşı adaylığını resmen ilan etti.

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