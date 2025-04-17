Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan Turgut Özal'ı andı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yılında, "Turgut Özal’ı yalnızca bir siyasetçi olarak değil, cesareti, reformculuğu ve halka olan sevgisiyle hatırlıyoruz. Onu, Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma yolculuğundaki eşsiz katkılarıyla anıyor; bıraktığı mirası daha da ileri taşımayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Rahmet ve minnetle" ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 32. yılında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile andı. Uysal paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: