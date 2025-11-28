Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ağırladı.

Bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir’e gelen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’yi makamında ziyaret etti. Uysal’a ziyaretinde, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili Fevzi Yalçın, Demokrat Parti İl Başkanı Hüseyin Özcan ve parti yöneticileri eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, Eskişehir’in gelişimi ve yerel yönetim anlayışı üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

BAŞKAN ÜNLÜCE'YE TEŞEKKÜR

Uysal, Eskişehir’in modern yüzüyle tarihi kimliğini başarıyla buluşturan bir şehir olduğunu belirterek, "Bir taraftan ‘dünya şehri’ kimliğini sürdürmeleri, diğer taraftan da tarihi ve kültürel dokusunu muhafaza eden belediyecilik anlayışları dolayısıyla ve nazik ev sahiplikleri vesilesiyle kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Ayşe Ünlüce ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Demokrat Parti heyetine teşekkür etti.