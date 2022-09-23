Cemal Enginyurt'tan Cem Küçük'e tarihi cevap. Faizi indirince dolar yükselmiyor demişti

Milli Gazete'nin haberine göre, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yandaş Cem Küçük’ün bugünkü yazısında dolar kuru için kullandığı ifadelere tepki gösterdi.

Cem Küçük, “Geçen sene faiz indirince dolar tutulmuyordu. Hatta faiz konusu olmadığında da dolar çıkıyordu. Kur korumalı mevduat çıkınca dolar bir ara 12 TL’ye indi. Sonra tekrar 18 lira oldu. Ama geçen seneki şartlar olsaydı dolar belki uçardı. Şimdi öyle olmuyor. Ülkeye 24 milyar dolar para girdi. Çok büyük rakam bu. Dört gün önce Hazine uygun bir faizle 26 milyar TL borçlandı.” diye yazmıştı.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt da Cem Küçük’ün söz konusu ifadelerine sosyal medya platformu Twitter hesabından cevap verdi. Enginyurt, “Birisi şu Küçük efendiye doların tarihi rekor seviyesine çıktığını söylese. @cemkucuk55 bunları inanarak mı söylüyorsun demeyeceğim. İnanmaktan başka şansın yok. Dolar 18,35 efendi.” ifadelerini kullandı.