Demokrat Parti'de adaylığı engellenen İlay Aksoy, skandallara ilişkin Yeniçağ'a konuştu

Yeterli imzayı toplayıp önceki gün Demokrat Parti Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan İlay Aksoy, kongre salonda yaşadığı şoku YENİÇAĞ’a anlattı. Genel Başkan Gültekin Uysal’ın kendi yazdığı delegelerden adaylık için 60 imza topladığını belirten İlay Aksoy, “Tüzüğe göre 50 delegenin imzası aday olmak için yeterliydi. Ancak mevcut yönetimin ağır baskıları sonunda beni destekleyen 11 delegenin imzası geri çektirilerek Genel Başkan Adayı olmam engellendi” dedi.

AKSOY: İMZAYI GERİ ÇEKMEZSE DÖNÜŞTE OTOBÜSE ALINMAMAKLA TEHDİT EDİLDİ

Kongre salonunda 49 delegeden imza aldığı için Genel Başkan Adayı olamayacağı açıklanan İlay Aksoy şunları söyledi:

“Bir delegem eksik kaldığı gerekçesiyle aday yapılmadım. Kongre divanı salona ‘imza vermek isteyen var mı?’ çağrısı yapmaya bile gerek duymadı. Bu tam bir siyasi rezalet yaşandı. Bana imza verip destek olan delegeler görülmemiş bir baskı altına alındı, imzaları geri çektirildi. Hatta benim destekçilerimden İzmirli kadın deleye yapılan yapılan tehdit ne demokrasiye ne de insanlığa sığar cinstendi. Düşünebiliyor musunuz, 2 çocuğuyla İzmir’den kalkıp Ankara’ya kongreye gelen kadın, eğer bana verdiği imzayı geri çekmezse dönüşte otobüse alınmamakla tehdit edildi. Bu delegemiz dönüş parası olmadığı için verdiği imzayı geri çekmek mecburiyetinde kaldığını gözyaşları içinde bana anlattı. Uzun lafın kısası; Gültekin Uysal 60 delegeden ve 1 kadından korkup adaylığımı engelledi.”

"SİYASİ PARTİLER KANUNU’NUN DEĞİŞMESİ ŞART"

Bugüne kadar CHP, İYİ Parti ve DP’de siyaset yaptığını hatırlatan İlay Aksoy, “Aslında bütün partilerin birbirinden farkı yok. Demokrasimizin güçlenmesi ve bu tür sorunların aşılması için öncelikli olarak Siyasi Partiler Kanunu’nun değişmesi şart. Ama ondan da önce parti yönetim ve yöneticilerinin ahlakı düzelmeli” diye konuştu.