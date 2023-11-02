Demokrat Parti’de HAMAS çatlağı

İsrail’e yönelik 7 Ekim’de geniş çaplı saldırılar başlatarak tüm dünyanın konuştuğu örgüt haline gelen HAMAS ile ilgili tartışmalar Türkiye’de de devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partisinin meclis grup toplantısında yaptığı, ‘HAMAS terör örgütü değildir. Mücahitler grubudur’ çıkışı üzerine ‘HAMAS’ tartışmaları başladı. Bu tartışmalar diğer siyasi partilere de taştı.

DEMOKRAT PARTİ’DE HAMAS KRİZİ

HAMAS’ın terör örgütü olup olmadığı konusu Demokrat Parti’yi de ikiye böldü. Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı derin bir HAMAS analizinin sonunda, "HAMAS tereddütsüz terör örgütüdür!" dedi.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun da sosyal medya hesaplarından HAMAS'ın terör örgütü olduğunu vurguladı.

Genel Başkan Gültekin Uysal ise parti içerisindeki düşünceye rağmen HAMAS’ı terör örgütü olarak tanımadı.

Uysal, HAMAS'ı terör örgütü olarak tanımlamadığı ve Filistin'in haklı davasını savunduğunu ifade ederek, “HAMAS’ı bir terör örgütü olarak tanımlayamayız. Endişemiz şudur; Filistin'in haklı davasını gölgeleyecek bir takım terör yaftası yapıştırılabilecek saldırılardan, bütün maruz kaldıkları hukuksuzluklara, maruz kaldıkları katliamlara rağmen imtina etmelerini bekleriz" diye konuştu.

DAVUTOĞLU, ERDOĞAN, UYSAL AYNI FİKİRDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da HAMAS’ı terör örgütü olarak tanımıyor.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fikirde olduğunu belirterek, HAMAS'ı terör örgütü olarak görmediğini söyledi.

Konuk olduğu programda İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu'na "Erdoğan'ın 'HAMAS terör örgütü değil' sözleri ile aynı görüşte misiniz?" sorusu yöneltildi. Davutoğlu bu soruya "Evet" yanıtını verdi.