Demokrat Parti'de kriz çıktı... İlay Aksoy'un Genel Başkanlığa aday olması engellendi

Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi'nde Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy'un adaylığının kabul edilmemesi üzerine tartışmalar yaşandı. Aksoy, "Bugün bu partide darbe yapıldı, sizin AK Parti'den hiçbir farkınız yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Demokrat Parti 15. Olağan Kongresi Meyra Palace Otel Kongre Salonunda “Türkiye’nin sağduyu hareketi-Söz yeniden Milletin” sloganıyla toplandı. Kongrede, genel başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Karar Kurulu ve Yüksek Haysiyet Divanı seçimleri yapılacak.

İLAY AKSOY ADAYLIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcıları Salih Uzun ve Cemal Enginyurt'un istifa edecekleri iddia edilmişti. Hatta kararın kongre sonrasında olacağı öne sürülmüştü. Demokrat Parti'nin ekran yüzü olan İlay Aksoy Demokrat Parti Genel Başkanı olmak için aday olduğunu açıkladı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a karşı adaylığını resmen ilan etmişti.

AKSOY: AÇIK AÇIK DARBE YAPILDI DELEGELERİN İRADELERİNE İPOTEK KOYULDU

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Aksoy, "Herkes duysun ve bilsin!!! Bugün Demokrat Parti kongresinde AÇIK AÇIK DARBE YAPILDI. DELEGELERİN İRADELERİNE İPOTEK KOYULDU. Kendilerine "demokrat" diyenler demokrasiden zerre miskal nasip almamışlar." dedi.