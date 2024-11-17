Demokrat Parti'de yeni dönem başlıyor

Demokrat Parti, 15. Olağan Kongresi'ni Ankara'da gerçekleştirdi. Kongrede Gültekin Uysal, 765 delegenin oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Kongre, 'söz yeniden milletin' temasıyla yapıldı. Uysal'ın liderliğinde, 50 kişilik Genel İdare Kurulu'nda (GİK) 24 yeni isim yer alırken, 70 kişilik Merkez Karar Kurulu'nda (MKK) 53 yeni üye belirlendi. GİK'te mevcut 26 üye görevine devam ederken, İlay Aksoy ve Cemal Enginyurt gibi bazı isimler listede yer almadı. MKK'da ise 17 üyenin konumu korundu.

Kongre sonrası yapılan seçimlerde, yeni GİK ve MKK üyeleri belirlendi. GİK'te 24 yeni ismin yanı sıra, MKK'da da 53 yeni isim görev alacak. Demokrat Parti, bu değişikliklerle birlikte daha dinamik bir yapıya kavuşmayı hedefliyor. Kongre sonucunda yapılan açıklamada, 'Yeni kadro ile partimizi daha ileri taşımak için çalışacağız' denildi.

Yeni GİK ve MKK üyeleri arasında dikkat çeken isimler; Abdullah Eskihisarlı, Ahmet Büberci, Ali Oğulcan Kaya ve Abdulkadir Mekki gibi isimler oldu. Yüksek Haysiyet Divanı'nda da 21 kişilik listede 10 yeni isim belirlendi. Bu kapsamda, Demokrat Parti'nin 2023 hedefleri doğrultusunda adımlar atacağı ifade edildi.