Demokrat Parti’den Rize’de çay vurgusu: Gençler çay tarımına kazandırılmalı

RİZE / İLYAS GÜR

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem Demirdağ, beraberinde Samsun İl Başkanı Mustafa Kumbasar, Merkez Karar Kurulu (MKK) üyeleri Hüseyin Yalgın, Sinan Genç, Ahmet Tanlı Karslı ve Ertem Seler ile birlikte Demokrat Parti Rize İl Başkanı Hamit Çelik ve yönetimini ziyaret etti.

Ziyarette önemli açıklamalarda bulunan Erdem Demirdağ, çay tarımının bölge için taşıdığı stratejik öneme dikkat çekti. Demirdağ, çayın sadece ekonomik değil aynı zamanda kültürel bir miras olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

“Çay, bu bölgenin temel taşıdır. Çayın en ileri teknikler kullanılarak üretilmesi, toprakların verimli ve bereketli şekilde değerlendirilmesi en büyük arzumuzdur. Ancak görünen o ki, birkaç kuşak sonra çay ekimi ve hasadı yeni nesiller için ciddi sıkıntılar doğurabilir. İnsanlarımız çaylıklarında ne yapacağını bilemez hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya.”

“GENÇLER ÇAY TARIMINA KAZANDIRILMALI”

Demirdağ, çay tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması için gençlerin bilinçlendirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. “Yeni yetişen gençlerimizin çay ekimi ve hasadı konusunda bilinçlendirilmesi ve üretime katkılarının sağlanması noktasında gerekli tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

ÖZEL SEKTÖR ELEŞTİRİSİ

Çay üreticilerinin en büyük sorunlarından birinin özel sektör ödemeleri olduğunu dile getiren Demirdağ, üreticilerin emeğinin karşılığını zamanında alması gerektiğinin altını çizdi:

“Çayını özel sektöre veren üreticilerimizin emeklerinin ve ürünlerinin karşılığını azami şekilde alabilmeleri gerekir. Ancak bugün üreticilerimiz, 6 ay hatta 8 ay vadelerle ödemeler yapılması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Demokrat Parti olarak üreticinin emeğinin ve ürününün karşılığını en kısa zamanda alabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını savunuyoruz.”

Demokrat Parti heyeti, ziyaretin ardından İl Başkanı Hamit Çelik ve yönetimiyle istişarelerde bulunarak Rize’nin sorunlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.