Demokrat Partili İlay Aksoy, AKP’nin ekonomik krize karşı hazırladığı planı açıkladı

ANKA'nın haberine göre; Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “Ekonomik buhran derinleştikçe yine AKP raftan başörtüsünü indirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de bugün hiçbir kadın başörtüsünden dolayı mağdur değildir ama bolca bu konuyu sömüren siyasetçiler tarafından mağdur edilmektedir. Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil” açıklamasını yaptı.

AKP raftan başörtüsünü indirmeye hazırlanıyor

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’nin ekonomik buhran derinleştikçe raftan başörtüsünü indirmeye hazırlandığını belirtti. Aksoy, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin dünkü yazısının bunun açılışını yaptığını ifade etti.

Türkiye’de hiçbir kadın mağdur değildir

Aksoy, Türkiye’de bugün hiçbir kadının başörtüsünden dolayı mağdur olmadığını ancak bolca bu konuyu sömüren siyasetçiler tarafından mağdur edildiğini dile getirdi. Aksoy, “Gençlerimiz bu konuları çoktan aşmıştır. Onlar ülkemizde resmen var olma savaşı vermektedir.” dedi.

Başörtüsü siyasi partinin rozeti değil

Aksoy, başörtüsünün bir tercihin simgesi olması gerektiğini vurgulayarak, “Milyonlarca erkek, kadınların hür iradesine ait bir konuda fikrini dahi beyan edemez. Bu, insan haklarına tamamen aykırıdır! Biz, erkeklerin çizdiği dar çerçevelerdeki alanlarda değil, başarı ve imkanların sınırları olmadığı bir geleceğe sahip olmak istiyoruz.” diye konuştu.

AKP’ye can simidi olamaz

Aksoy, son olarak kadınların başörtüsünün ülkemizi iflasa götüren AKP’ye can simidi olamayacağını söyledi.