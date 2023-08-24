Demokrat Partili İlay Aksoy, AKP’nin ekonomik krize karşı hazırladığı planı açıkladı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, AKP’nin ekonomik krizi örtmek için başörtüsü meselesini gündeme getirdiğini söyledi.

KAYNAK: ANKA
Demokrat Partili İlay Aksoy, AKP’nin ekonomik krize karşı hazırladığı planı açıkladı

ANKA'nın haberine göre; Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, “Ekonomik buhran derinleştikçe yine AKP raftan başörtüsünü indirmeye hazırlanıyor. Türkiye’de bugün hiçbir kadın başörtüsünden dolayı mağdur değildir ama bolca bu konuyu sömüren siyasetçiler tarafından mağdur edilmektedir. Başörtüsü bir ‘tercihin’ simgesi olmalıdır, siyasi partinin rozeti değil” açıklamasını yaptı.

AKP raftan başörtüsünü indirmeye hazırlanıyor

Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AKP’nin ekonomik buhran derinleştikçe raftan başörtüsünü indirmeye hazırlandığını belirtti. Aksoy, Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’nin dünkü yazısının bunun açılışını yaptığını ifade etti.

Türkiye’de hiçbir kadın mağdur değildir

Aksoy, Türkiye’de bugün hiçbir kadının başörtüsünden dolayı mağdur olmadığını ancak bolca bu konuyu sömüren siyasetçiler tarafından mağdur edildiğini dile getirdi. Aksoy, “Gençlerimiz bu konuları çoktan aşmıştır. Onlar ülkemizde resmen var olma savaşı vermektedir.” dedi.

Başörtüsü siyasi partinin rozeti değil

Aksoy, başörtüsünün bir tercihin simgesi olması gerektiğini vurgulayarak, “Milyonlarca erkek, kadınların hür iradesine ait bir konuda fikrini dahi beyan edemez. Bu, insan haklarına tamamen aykırıdır! Biz, erkeklerin çizdiği dar çerçevelerdeki alanlarda değil, başarı ve imkanların sınırları olmadığı bir geleceğe sahip olmak istiyoruz.” diye konuştu.

AKP’ye can simidi olamaz

Aksoy, son olarak kadınların başörtüsünün ülkemizi iflasa götüren AKP’ye can simidi olamayacağını söyledi.

Öne Çıkanlar
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Merkez Bankası'nın faiz kararı
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Emekliler sakın bu tuzağa düşmeyin. Yüksek fiyatlara karşı uyarı geldi
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Memur ve emekli zammı ne kadar oldu? Memur ve emekliler ne kadar maaş alacak?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 66 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Son Haberler
AKP’nin İstanbul adayı kim olacak? İlk kez biri ‘Adayım’ dedi Siyaset
AKP’nin İstanbul adayı kim olacak? İlk kez biri ‘Adayım’ dedi
Dinamo Kiev Beşiktaş maçı Spor
Dinamo Kiev Beşiktaş maçı
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı. İstanbul, Ankara, İzmir... Güncel
Erdoğan'dan yerel seçim mesajı. İstanbul, Ankara, İzmir...
Adana Demirspor'un Genk maçı 11'i belli oldu Spor
Adana Demirspor'un Genk maçı 11'i belli oldu
Prigojin'in ölümünde Kurtlar Vadisi detayı Güncel
Prigojin'in ölümünde Kurtlar Vadisi detayı
Fenerbahçe Twente maçı Spor
Fenerbahçe Twente maçı