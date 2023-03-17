DP'li İlay Aksoy'dan canlı yayında flaş iddia. HÜDA PAR üzerinden SADAT'a görev mi verildi

Demokrat Parti Göç ve Sosyal Politikalar Başkanı İlay Aksoy, KRT TV ekranlarında yayınlanan ‘Fikrini Söyle’ programında AKP heyetinin HÜDA PAR’ı ziyaret ettiği görüntülerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HÜDA PAR’ın 2018 yılında aldığı oyu hatırlatan Aksoy, “2018 yılında 0,31 almış. Bu da 175 bin 43 7 kişi HÜDA PAR’a oy vermiş demek oluyor.” diye konuştu. Aksoy, HÜDA PAR’ın istediği 8 milletvekili için, “Hangi hizmet karşılığı veriyorsunuz? O size ne yapacak bu 8 milletvekili karşılığında” sorularını sordu.

“HÜDA PAR ÜZERİNDEN SADAT'A GÖREV Mİ VERİLDİ?”

Aksoy görüşmeye ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Görüntülerde Sayın Numan Kurtulmuş’un yüz ifadesi esasında her şeyi anlatıyor. Onlar da benimsemiş durumda değil vaziyeti. 2018 yılında 0,31 almış. Bu da 175 bin 43 7 kişi HÜDA PAR’a oy vermiş demek oluyor. İfadelerine baktığınızda, ‘sandıkları biz koruyacağız’ dediğinizde hükümet acaba onlara SADAT tepki çektiği için böyle bir görev mi verdi? Ya da HÜDA PAR üzerinden SADAT’a mı görev verildi. HÜDA PAR, SADAT’ı mı koruyor da böyle bir görev veriliyor."

"TEHLİKE, TERÖR, ŞİDDET"

"HÜDA PAR ‘8 milletvekili istiyoruz’ dedi. Siz 0,31 oy oranı olan bir partiye 8 milletvekili niye veriyorsunuz? Neyin karşılığını veriyorsunuz? Hangi hizmet karşılığı veriyorsunuz? O size ne yapacak bu 8 milletvekili karşılığında. Bu belli ki uzlaşı sonucu telafuz edilen bir rakam. AK Parti’nin ittifak görüşmeleri başladığı günden itibaren oklar tamamen HÜDA PAR’a endekslendi. HÜDA PAR’ın farklı yapısı ve tehlike, terör, şiddet… Güvenlik açısına endekslendi."

“HÜKÜMET HÜDA PAR ÜZERİNDEN KORKU ALGISI YÖNETİMİ YAPIYOR”

"Hükümet, HÜDA PAR üzerinden çok ciddi bir şekilde seçimlerde korku algısı yönetimi yapıyor. ‘Seçmen korksun’, ‘bir şey olacak’ algısı… Bir tedirginlik yaratma algısı. HÜDA PAR da bunu kullanıyor. Aksi taktirde 0,31’lik oy oranı olan bir partiye bu kadar günlerdir konuşulmaması lazım. HÜDA PAR üzerinden AK Parti ile ilgili konuştuğumuz konular değişti. Deprem konusu biraz daha gündemden düştü, HÜDA PAR öne çıktı. Dolayısıyla HÜDA PAR arkasında kalkan oldu ona. Hem bir algı yönetimi yapmak için hem de depremin üzerindeki hataları, fiyaskoyu, 50 bin kişinin ölümünün hesabını vermesine engel oluyor. Bu ülkede 50 bin kişi öldü ve hesap verilmesi lazım. Biz bugün bunu konuşmalıyız. HÜDA PAR gündem değiştiriyor, topluma korku iklimi imkanı yarattı. SADAT hiç konuşulmuyor, HÜDA PAR’a endekslendik."

"Hükümet esasında sandığa katılımın düşük olmasını istiyor. Özellikle bu iklimde. Deprem bölgesindeki insanların sağlıklı kayıt olmaması onun çok işine geliyor. Ya da parmak izinle DNA alınmadan gömülmemesi çok işine geliyor. Çünkü kötü niyet olsa, kullanılabilecek bir durum; kullanacak anlamında söylemiyorum ama sistemde ciddi bir güvenlik boşluğu var. Böyle bir partinin propagandası, kimliği belliydi. 2012 yılında kurulmuş bir parti. Ama şimdi gündeme gelmesinin asla tesadüf olduğunu düşünmüyorum. HÜDA PAR üzerinden korku algı yönetimi de yapmak istediğini de özellikle vurgulamak istiyorum.”