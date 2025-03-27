Denemede başarı sağlandı kapış kapış satılacak. Milyonlarca kişi bu sonucu merakla bekliyordu

Mersin’deki Bakliyat Araştırma Merkezi (BAM), bakliyat tüketimini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini ekledi. Daha önce fasulyeden kek, nohuttan süt, ekmek, cips ve çerez ile mercimekten kraker gibi çeşitli yiyeceklerin imal edildiği merkezde, bu kez vegan peynir üretti.

Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen liderliğinde yürütülen çalışmada, ince un haline getirilen nohutlar, su ve bitkisel bileşenlerle karıştırıldı.

Pastörizasyon işlemi sonrası kalıplara dökülen karışım, soğutularak peynir kıvamına getirildi. Olgunlaştırma sürecinin ardından dilimlenip vakumlanan ürün, tescil için Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulacak.

SAĞLIKLI VE BESLEYİCİ ALTERNATİF

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, BAM’ın çalışmalarının bakliyat sektörüne büyük katkı sunduğunu belirterek, "Vegan ve vejetaryen beslenme yaygınlaştıkça bu tür ürünlere ilgi artıyor. Bakliyatın farklı formlarda tüketilmesini sağlamak önemli" dedi.

Doç. Dr. Gülden Gökşen ise nohut peynirinin, yüksek lif ve protein içeriği sayesinde besleyici bir alternatif sunduğunu vurguladı.

Laktoz intoleransı olanlar ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için de ideal bir seçenek olduğunu belirterek, "Süt ürünlerini tüketemeyenler için kahvaltı sofralarında veya salatalarda kullanabilecekleri sağlıklı bir alternatif geliştirdik" diye konuştu.

Peynirin piyasaya sunulması için özel sektörle görüşmelerin sürdüğü, yakın zamanda raflarda yerini alabileceği belirtiliyor.