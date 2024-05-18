Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor

Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor
Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 3 yıl önce denemek amacı ile karabuğday eken çiftçi aile, çölyak hastalarının taleplerine yetişemez duruma geldi. Yaklaşık 6-7 ayda büyüyen karabuğdaylar, yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor.
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Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor 1

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde genç girişimci Yasin Ciğerci ve babası Sebahattin Ciğerci, çiftçilik yapıyor. Baba - oğul, atıl vaziyetteki tarım arazilerine 3 yıl önce karabuğday ekti.

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Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor 2

Glüten içermemesi nedeniyle çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu karabuğdayı yetiştiren baba ve oğlu, katma değerli üründen elde ettikleri gelir sebebiyle arazilerini karabuğdayla buluşturuyor.

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Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor 3

Çiftçi ailesi, mayıs ayının gelmesi ile birlikte karabuğdayı yeniden toprakla buluştururken, karabuğday ilaç ve gübre kullanılmadan doğal olarak yetiştiriliyor.

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Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor 4

Temmuz ya da ağustos ayında hasat edilecek ürün, daha sonra hiçbir ürün katılmadan un haline getiriliyor. Karabuğday, Türkiye’nin her şehrindeki çölyak hastaları ve fırınlara satılıyor.

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Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor 5

Karabuğdayın katma değerli bir ürün olarak işlediklerini söyleyen Yasin Ciğerci, ürettikleri glütensiz ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

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Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor 6

Yasin Ciğerci, ürünü ilk ekecekleri zaman tedirgin olduklarını ve daha sonra aldıkları yüksek verim karşısında şaşırdıklarını aktardı.

Ciğerci, “12 bin yıllık ata buğdayı siyez buğdayı üreticisiyim. Siyez buğdayımızı geçen aralık ayında ekmiştik. Greçka (karabuğdayımızı) da havaların soğuk olması sebebiyle mayıs ayının ilk haftasında ekememiştik. Bu hafta itibari ile toprakla buluşturuyoruz. Bu bizim için çok önemli bir ürün. Özellikle çölyak hastalarını ilgilendiren bir ürün olduğundan müşterilerimiz bize ‘karabuğday unu yapıyor musunuz’ diye soruyordu. Ben de iki yıllık araştırma yaptım. Bunu tohumunu ilk aldığımda çok pahalı bir şekilde tedarik etmiştim. Babama da danıştım, o da ‘yapabilir miyiz’ diye tereddüt etti. Daha sonra ektiğimiz de o da memnun kaldı. Halk arasında buğday olarak biliniyor ama aslında kuzugiller familyasından. Bunun ekimi de yetiştirmesi de çok farklı. Normal buğday 6-7 ayda büyürken bu daha hızlı büyüyor. Yaklaşık 1 metreye kadar da uzuyor. Bu verim olarak da bizim için daha iyi oluyor. Hiçbir gübre kullanmadan yetiştiriliyor. O anlamda da doğal. Sadece toprağı sevmesi gerekiyor. Burada toprağı sevdi, güzel de verim sağlıyor. Hasadını da temmuz-ağustos aylarında yapıyoruz. Bunu hiçbir ürünle karıştırmadan saf olarak un haline getiriyoruz. Analizini yapıp unumuzu Türkiye’nin her yerindeki müşterilerimize gönderiyoruz" diye konuştu.

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Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor 7

Türkiye’nin her yerinden talep aldıklarını vurgulayan Ciğerci, “Biz bunu katma değerli ürün haline getirip insanlara sunuyoruz. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün. Daha yeni bilinmeye başladı. İhsangazi ilçesinde de ilk eken benim. Onun için çok mutluyum. Halkımızın, hastalarımızın sorunlarına çözüm olabiliyorsak ne mutlu bize. O yüzden her zaman üreteceğim. Çok ilgi görüyor. Şu an ülkenin her şehrine gönderiyoruz. Günümüzde hastalıklar çoğaldığı için, glütensiz bir ürün olmasından dolayı ilgi görüyor. Buğdayda glüten hiç yok. Normal buğdayları tüketemiyorlar. Günümüzdeki üretilen unların içeriği bilinmiyor. Biz en doğal şekilde müşterilerle buluşturuyoruz” dedi.

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Denemek için ektiler, taleplere yetişemiyorlar! Yaklaşık 1 metreye kadar uzuyor 8

Baba Sebahattin Çiftçi, “İhsangazi ilçesinde karabuğday yetiştirmekteyiz. Bazı kişiler neden erken ekmediğimizi sormuyor. Soğuk havalardan dolayı daha yeni ekebiliyoruz. İyi bir verim almaya çalışacağız. 3 senedir ekmekteyiz. Kendimiz işleyerek un olarak satıyoruz. Bu ürünün ekonomik değeri daha yüksek olduğu için bizim için daha çok ekonomik gelir sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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