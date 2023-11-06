Denemeyle başladı ticarete dönüştü. Deneme amaçlı dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Malatya'da yaşayan 63 yaşındaki Dursun Tekin, 6 yıl önce deneme amaçlı diktiği karnabaharda şimdi siparişlere yetişemiyor.

KAYNAK: İHA
Denemeyle başladı ticarete dönüştü. Deneme amaçlı dikti, şimdi siparişlere yetişemiyor

Malatya'nın Darende ilçesinde çiftçilik yapan 63 yaşındaki Dursun Tekin, 6 yıl önce deneme amaçlı dikim yaptığı karnabaharda şimdilerde sipariş patlaması yaşıyor.

Yetiştirilen ürünlerin organik olduğuna dikkat çeken Tekin, “Altı yıl önce seraların kenarına kendim için karnabahar diktim. Vatandaşlardan talepler gelmeye başlayınca ilk etapta 500 kök dikim yaptım. Daha sonra bu sayı üç binlere ulaştı. Hedefim 10 bin kök yetiştirmek. Darendeli genelde karnabaharı haşlıyor, fırında tavukla ya da sarımsaklı yoğurt ile tüketiliyor” dedi.

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"TANESİ 20 LİRADAN ALICI BULUYOR"

Tanesini 20 TL’den satışa sunduklarını belirten Tekin, “Yıllardır seralarda yetiştirdiğim sebzelerle geçim sağlıyorum. İlk domates ve salatalık yetiştirerek bu işe başladım. Sebze çeşidini artırarak işimi genişletmeyi düşünüyorum. İnşallah bunu da başaracağım. Toprak var, su var. Çalışmak da bize düşüyor. Karnabaharın tanesi 20 liradan alıcı buluyor. Yetiştirdiğimiz tüm ürünler organik. Vatandaşlar organik ve pazarlardan daha ucuz olduğu için bizleri tercih ediyor. Bu durum bizi mutlu ediyor ve daha fazla ürün yetiştirmeye teşvik ediyor” diye konuştu.

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