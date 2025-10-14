İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğü ekipleri 11 Ekim'de Sultangazi'deki denetimlerde şüpheli bir otomobili durdurdu. Yapılan incelemede aracın 'change' olduğu belirlendi. Araçta yapılan aramalarda 1 otomatik silah, 1 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 26 mermi, 3 farklı araç plakası ve 1 kar maskesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

SİLAHLI SALDIRI HAZIRLIĞINDA OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Çalışmaların devamında gözaltına alınan şüphelilerin organize şekilde hareket ettiklerini ve husumetli oldukları kişilere yönelik silahlı saldırı hazırlığında olduklarını tespit etti. Ekipler, olayla bağlantılı oldukları belirlenen 2 kişiyi daha yakaladı. Toplam 5 şüpheli, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 4 gün süren ifade işleminin ardından adliyeye sevk edildi.