TBMM Genel Kurulu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi görüşmeleri tam gaz devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, bütçe görüşmelerinde Kartalkaya faciasının yaşandığı gün, yapılan denetimin hukuksuzluğunu mahkeme tutanaklarıyla aktardı.

Emir, Bakanlığın sorumluluğu üzerinden atmaya çalışmasına rağmen, hem bilirkişi raporlarının hem de Danıştay kararlarının Bakanlığı "asli kusurlu ve tek yetkili" olarak işaret ettiğini ifade etti.

Murat Emir, konuşmasında yargı sürecinin detaylarını paylaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Bakan Yardımcısı dahil 13 üst düzey bürokratı yargılamak istediğini, fakat Bakan Ersoy’un ısrarla soruşturma izni vermediğini öne sürdü.

Bakanın "sadece bir stajyer ve iki alt düzey görevliyi feda ederek süreci kapatmaya çalıştığını" öne süren Emir, gerçek sorumluların ancak mağdur ailelerin Danıştay’a başvurusu ve Danıştay’ın Bakanlığın kararını bozmasıyla hakim karşısına çıkarılabildiğini belirtti.

‘FACİANIN YAŞANDIĞI GÜN OTEL YÖNETİCİLERİYLE ZİYAFET’

Murat Emir, Bakanlık yetkililerinin facianın yaşandığı gün oteli denetlemek yerine, otel yöneticileriyle bir araya gelerek ziyafet sofralarında ağırlandığını belgeledi.

‘YARGILANSINLAR İSTEDİM SÖZÜ GERÇEK DIŞI’

Bakan Ersoy’un "Yargılansınlar istedim" sözlerinin gerçek dışı olduğunu ifade eden Emir, aksine 13 bürokratı yargıdan kaçırmak için son ana kadar direnildiğini belirtti.