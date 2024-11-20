Sakarya'da Fabrika denetimine giden zabıtaya bıçakla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sakarya'da Fabrika denetimine giden zabıtaya bıçakla saldırdı

Zabıtalar Sakarya'nın Sapanca ilçesindeki bir su fabrikasına denetime gittiler. Gittikleri fabrikada görevliler zabıtaları engellemeye çalıştı.

Sakarya'da Sapanca Belediyesi'nin zabıta ekipleri, kaynak suları harcına ilişkin tespit, keşif ve denetim çalışmalarını sürdürmek üzere ilçedeki su fabrikalarında denetime başladı. Zabıta ekipleri, denetim için gittikleri bir fabrikanın girişinde görevlilerin engeli ile karşılaştı.

Fabrika görevlileri, zabıta ekiplerinin denetim için girmesini engellemeye çalışırken, bir kişi elinde bıçakla ekipleri tehdit etti. Zabıta ile fabrika görevlileri arasında arbede yaşandı. Arbedede yaralanan olmazken, sonrasında zabıta fabrikaya girerek denetim gerçekleştirdi. Fabrikadaki sulardan alınan numuneler incelemeye alındı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Sapanca Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ne yazık ki, denetim sırasında bir fabrikada karşılaştığımız tehdit ve bıçaklı saldırı, işimizin ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Tüm zorluklara rağmen, güvenlikten ödün vermeden, hukuki çerçevede hareket ederek görevimizi başarıyla tamamladık" denildi.

Denetime giden zabıtaya bıçaklı saldırı

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