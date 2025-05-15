Deneyen biberi böyle kızartıyor! Kahvaltıda kızartırken eğer süt eklerseniz.

Kaynak: Haber Merkezi
Deneyen biberi böyle kızartıyor! Kahvaltıda kızartırken eğer süt eklerseniz.

Biberi Bir De Böyle Deneyin! Kahvaltıda Süt Mucizesi, Akşam Yemeğine Lezzet Şöleni

Biber severlerin yeni favorisi olmaya aday, hem kahvaltı sofralarınıza hem de akşam yemeğinize lezzet katacak yepyeni bir biber kızartması tarifiyle karşınızdayız!

Başlıktaki "kahvaltılık" ibaresine aldanmayın, bu tarif o kadar doyurucu ve lezzetli ki, günün her öğününde keyifle tüketebilirsiniz. Özellikle biber tutkunlarının bu tarifi mutlaka denemesini şiddetle öneriyoruz. İşte süt ile bambaşka bir boyuta taşınan, ağızları sulandıran biber kızartmasının sırrı ve yapılışı:

Malzemeler:

  • 15 adet taze biber (isteğe göre sivri, çarliston veya karışık)
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 1,5 su bardağı süt
  • Tuz (damak zevkinize göre)
  • Kekik (isteğe bağlı)
  • Pul biber (isteğe bağlı)
  • Rendelenmiş kaşar peyniri (üzeri için bolca)

Yapılışı:

  1. İlk olarak sütlü biber kızartması için kullanacağınız 15 adet biberi güzelce yıkayın ve baş kısımlarını bıçak yardımıyla çıkarın. Ardından biberleri çok ince olmayacak şekilde, iri parçalar halinde doğrayın.
  2. Geniş bir tava ocağa alın ve içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Doğradığınız biberleri tavaya alın ve orta ateşte hafifçe sotelemeye başlayın. Biberlerin rengi dönmeye başlayınca, çok fazla erimesine izin vermeden ocaktan alın.
  3. Hafifçe sotelenen biberlerin üzerine 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyene kadar biberlerle birlikte 1-2 dakika daha kavurun. Bu aşama, biberlere ayrı bir lezzet katacaktır.
  4. Kavrulan biberlerin üzerine 1 yemek kaşığı tepeleme unu serpiştirin. Unun kokusu çıkana kadar, biberlerle birlikte sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. Unun kokusunun çıkması, sosun kıvamı için önemli bir adım.
  5. Unun kokusu çıktıktan sonra, yavaş yavaş 1,5 su bardağı sütü tencereye ekleyin ve aynı anda karıştırmaya devam edin. Bu, unun topaklanmasını önleyecektir. Ocağın altını orta dereceye getirin.
  6. Tuzunu ekleyin ve tüm malzemeler güzelce karışana kadar karıştırın. Sütün etkisiyle biberler yavaş yavaş yumuşayacak ve kıvamlı bir sos oluşmaya başlayacaktır. İsteğe bağlı olarak bu aşamada kekik de ekleyebilirsiniz.
  7. Malzemeler iyice karıştıktan sonra, biberlerin üzerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin. Üzerine bir tutam da pul biber serpiştirerek görsel bir şölen yaratın.
  8. Tavanın kapağını kapatın ve kaşar peyniri tamamen eriyip üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin. Bu yaklaşık 5-7 dakika sürecektir.
  9. Kaşar peyniri eriyip kıvamını alınca, sütlü biber kızartmanız servise hazır demektir. Sıcak sıcak servis yapın ve bu eşsiz lezzetin tadını çıkarın! Afiyet olsun!

Servis Önerisi:

Bu lezzetli sütlü biber kızartmasını kahvaltıda yanında taze ekmekle, akşam yemeğinde ise ana yemeğin yanında veya tek başına doyurucu bir alternatif olarak tüketebilirsiniz. Yanına bir kase yoğurt da çok yakışacaktır. Deneyen herkesin hayran kalacağına eminiz!

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