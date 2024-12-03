Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez yıl sonu için rakam verdi

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK kasın ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte Orta Vadeli Plandaki rakamların tutup, tutmayacağı sorulmaya başlandı.

Kasımda aylık enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 2,24 çıktı. Yıllık enflasyonda ekonomistlere göre beklenenden daha yavaş bir gerileme yaşandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,09 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2024 enflasyon verileri açıklandı. Aylık enflasyon beklentilerin üzerinde yüzde 2,24 oranında arttı. Yıllık enflasyonda da beklenenden daha yavaş bir gerileme görülürken, kasım ayında TÜFE yüzde 47,09 olarak açıklandı.

TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda yüzde 38 gözüken veri, önce yüzde 41,5'a daha sonra da yüzde 44'e çekildi. Ama bu rakamında tutmayacağı yönünde.

Deneyimli iktisatçı Mahfi Eğilmez yıl sonu enflasyon tahminini duyurdu. Eğilmez değerlendirme yaptığı paylaşımında şunu söyledi:

“Kasım ayının manşet enflasyonu yüzde 2,24 (12 aylık bazda yüzde 47,09) olarak açıklandı. Aralık ayında manşet enflasyon yüzde 2 gelirse 2024 yılı yüzde 45,76 enflasyon oranıyla tamamlanır.”