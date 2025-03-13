Deneyimli ismin yeni kanalı belli oldu

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan deneyimli muhabir, Albayrak Medya Grubu bünyesindeki TVNET haber kanalında çalışmaya başladığını duyurdu.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Yunus Emre Şeker meslek hayatına 2013 yılında haber7.com'da başladı.

Daha sonra CNN TÜRK Haber Merkezi'nde stajyer muhabir olarak görev alan Şeker, buranın ardından çeşitli internet haber sitelerinde editörlük ve muhabirlik yaptı.

2016 yılında KRT Kültür TV'de çalışan Şeker, 2017 yılında Eyüpsultan Belediyesi basın birimine geçti. Şeker, Eyüpsultan Belediyesi'nden sonraki adresi olan İhlas Haber Ajansı'nda 2018 ile 2024 yılları arasında polis-adliye ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği görevlerini yürüttü. Ardından tv100’de Özel Haberler Muhabiri olarak çalıştı. Yeni adresi olan TVNET’te Kıdemli Muhabir olarak görev yapacak.