26 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Flaş... Flaş... Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı

Flaş... Flaş... Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı

Hatayspor mağlubiyeti ile Valerien Ismael'i takımdan gönderen Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 21:49
Takip Et

Valerien Ismael'i gönderen Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'le her konuda anlaştı. Güneş 2. kez Beşiktaş'ın başına geçecek

Flaş... Flaş... Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı
+
Aa
-

Siyah-beyazlı ekip, daha önce büyük başarılar yaşadığı Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.

Beşiktaşlı yöneticiler bir otelde 2 saat yaptıkları toplantı sonrası Şenol Güneş ismi netlik kazandı.

Siyah - Beyazlılar 1.5 milyon Euro'dan 1.5 yıllık kontrat imzalayacak.

Otelde toplantıdan telefonla aramış Çebi'nin aradığı Güneş'le anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adam yarın gelecek.

Kulüpte önce Valerien açıklaması yapılacak.

Daha sonra da Şenol Güneş'le sözleşme imzalanacak.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
1
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ece Üner tuvalette mikrofonu açık unuttu. Durumu Oğuzhan Uğur kurtardı
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
2
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
3
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 12 işçi alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
4
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿MEF Üniversitesi personel alacak
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
5
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
6
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Irak’ta yeni hükümet için perşembe günü güven oylaması yapılması bekleniyor
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
7
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan babasını kızdıracak sözler
﻿Fransa’da camiye saldırı tehdidinde bulunan kişiye hapis cezası
﻿Fransa’da camiye saldırı tehdidinde bulunan kişiye hapis cezası
﻿Fransa’da camiye saldırı tehdidinde bulunan kişiye hapis cezası
﻿İspanya'da skandal: Türk basketbol takımını zehirlediler
﻿İspanya'da skandal: Türk basketbol takımını zehirlediler
﻿İspanya'da skandal: Türk basketbol takımını zehirlediler
﻿ABD Başkanı Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir araya geldi  
﻿ABD Başkanı Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir araya geldi  
﻿ABD Başkanı Biden ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog bir araya geldi  
﻿Emre Belözoğlu İtalya'da hedefini açıkladı
﻿Emre Belözoğlu İtalya'da hedefini açıkladı
﻿Emre Belözoğlu İtalya'da hedefini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.