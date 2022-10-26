Flaş... Flaş... Beşiktaş Şenol Güneş'le anlaştı

Siyah-beyazlı ekip, daha önce büyük başarılar yaşadığı Şenol Güneş ile anlaşma sağladı.
Beşiktaşlı yöneticiler bir otelde 2 saat yaptıkları toplantı sonrası Şenol Güneş ismi netlik kazandı.
Siyah - Beyazlılar 1.5 milyon Euro'dan 1.5 yıllık kontrat imzalayacak.
Otelde toplantıdan telefonla aramış Çebi'nin aradığı Güneş'le anlaşmanın sağlandığı öğrenildi.
Deneyimli teknik adam yarın gelecek.
Kulüpte önce Valerien açıklaması yapılacak.
Daha sonra da Şenol Güneş'le sözleşme imzalanacak.
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