Denge arayışındaki altın yeni güne nasıl başladı ?

Merkez Bankaları'nın faiz kararları öncesinde altın yatırımcısı temkinli...Denge arayışını sürdüren altın salı güne nasıl başladı.

Uluslararası piyasalarda ikinci işlem günü Ons Altın 2654 doları gördü. Gram altın ise 2.984 liradan fiyatlandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı 3 milyon 23 bin liraya geriledi.

Gram altın haftanın 2. iş güne gram altın 2.984 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 879 liradan başladı.

17.12.2024 Salı gününde altın fiyatları şöyle oluştu:

** Gram altın satış fiyatı: 2.984 TL

** Çeyrek altın satış fiyatı: 4.879 TL

** Yarım altın satış fiyatı: 9.759 TL

** Tam altın satış fiyatı: 19.722 TL

**Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.459 TL

**Ons altın satış fiyatı: 2.654 Dolar

Kapalıçarşı'da ise gram altın 3.029 liradan fiyatlanırken, Çeyrek altın ise 4.943 liradan işlem gördü. İşte güncel altın fiyatları: